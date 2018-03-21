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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1300130113021303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:08

  chipmunk написав:Хм, закрив усі картки а в іб заходжу. Вірять в повернення, чи чекають закриття щота 45 днів чи скільки там?

90 дней и шлют СМС
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:21

Re: Ощадбанк

Помнят, любят, ждут...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:26

Пополнял в январе свой валютный депо (Капитал на 3 года) открытый пару лет назад. От суммы сразу добавилась лояльность +0,6%. Проверил сегодня - 0,6% превратилась в 0,25%. Вывод : на договор Ощад наплевал.


В договоре такая фраза: стороны соглашаются, что ставка увеличивается согласно с условиями депозитной составляющей пакета услуг " Эксклюзивный" , действующий на дату заключения Договора.
serg1974
 
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