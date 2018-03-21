90 дней и шлют СМС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:08
90 дней и шлют СМС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:21
Re: Ощадбанк
Помнят, любят, ждут...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:26
Пополнял в январе свой валютный депо (Капитал на 3 года) открытый пару лет назад. От суммы сразу добавилась лояльность +0,6%. Проверил сегодня: 0,6% превратилась в 0,25%. Вывод : на договор Ощад наплевал.
В договоре есть пункт: стороны соглашаются, что ставка увеличивается согласно с условиями депозитной составляющей пакета услуг " Эксклюзивный" , действующий на дату заключения Договора.
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:47
Re: Ощадбанк
Не могу зайти в веб-банкинг, смс не приходит, у одного меня так?
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:58
Zebra Зашел, проверил - все нормуль.
все на своих местах , лояьность в том же числе.
Лояльность у меня, гривневая. Если порезали лояльность по $ - соболезную.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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