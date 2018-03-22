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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1301130213031304>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:08

  chipmunk написав:Хм, закрив усі картки а в іб заходжу. Вірять в повернення, чи чекають закриття щота 45 днів чи скільки там?

90 дней и шлют СМС
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:21

Re: Ощадбанк

Помнят, любят, ждут...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:26

Пополнял в январе свой валютный депо (Капитал на 3 года) открытый пару лет назад. От суммы сразу добавилась лояльность +0,6%. Проверил сегодня: 0,6% превратилась в 0,25%. Вывод : на договор Ощад наплевал.


В договоре есть пункт: стороны соглашаются, что ставка увеличивается согласно с условиями депозитной составляющей пакета услуг " Эксклюзивный" , действующий на дату заключения Договора.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:47

Re: Ощадбанк

Не могу зайти в веб-банкинг, смс не приходит, у одного меня так?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:58

Zebra Зашел, проверил - все нормуль.
все на своих местах , лояьность в том же числе.
Лояльность у меня, гривневая. Если порезали лояльность по $ - соболезную.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:40

  romanauscas написав:Таких "банков" я еще не встречал...

Депозитный счет 26309003438511
Выплата процентов ежемесячно 7 числа на карту. Тупо не выплатили проценты в марте. В калцентре 9 операторов ответило "Ожидайте пожалуйста соединения со специалистом по этому вопросу", 10й сказал что надо идти в отделение писать заяву...
На вопрос можно ли его разорвать ... ответили, что к сожалению нельзя (депо через Ощад24).


По данному вопросу подавал скаргу через форму в ИБ, через пару дней пришел ответ:
... Повідомляємо, що Ваше питання вирішене. ...

Проценты по депо выплатили на карту.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:11

  serg1974 написав:Пополнял в январе свой валютный депо (Капитал на 3 года) открытый пару лет назад. От суммы сразу добавилась лояльность +0,6%. Проверил сегодня: 0,6% превратилась в 0,25%. Вывод : на договор Ощад наплевал.


В договоре есть пункт: стороны соглашаются, что ставка увеличивается согласно с условиями депозитной составляющей пакета услуг " Эксклюзивный" , действующий на дату заключения Договора.


Пробовали обращаться?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:43

Re: Ощадбанк

  bosson513 написав:Zebra Зашел, проверил - все нормуль.
все на своих местах , лояьность в том же числе.
Лояльность у меня, гривневая. Если порезали лояльность по $ - соболезную.

Нажаль і по гривневим депозитам є така проблема (як мінімум у мене).
Я, наприклад, вже тиждень намагаюсь розібратися. Зараз черговий етап - очікую відповіді на офіційну заяву, яку написав на ім'я керівника обласного управління.
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:51

  Sungsam написав:
  bosson513 написав:Zebra Зашел, проверил - все нормуль.
все на своих местах , лояьность в том же числе.
Лояльность у меня, гривневая. Если порезали лояльность по $ - соболезную.

Нажаль і по гривневим депозитам є така проблема (як мінімум у мене).
Я, наприклад, вже тиждень намагаюсь розібратися. Зараз черговий етап - очікую відповіді на офіційну заяву, яку написав на ім'я керівника обласного управління.


Що скаже представник по темі?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:14

  Scholar написав:
  serg1974 написав:Пополнял в январе свой валютный депо (Капитал на 3 года) открытый пару лет назад. От суммы сразу добавилась лояльность +0,6%. Проверил сегодня: 0,6% превратилась в 0,25%. Вывод : на договор Ощад наплевал.


В договоре есть пункт: стороны соглашаются, что ставка увеличивается согласно с условиями депозитной составляющей пакета услуг " Эксклюзивный" , действующий на дату заключения Договора.


Пробовали обращаться?


На след неделе планирую выбрать время и написать заяву с просьбой проинформировать меня о "депозитной составляющей пакета Эксклюзивный", действующей на конкретную дату.

У меня такая ситуация и с долларовым и с евровым вкладом.
serg1974
 
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