Пополнял в январе свой валютный депо (Капитал на 3 года) открытый пару лет назад. От суммы сразу добавилась лояльность +0,6%. Проверил сегодня: 0,6% превратилась в 0,25%. Вывод : на договор Ощад наплевал.
В договоре есть пункт: стороны соглашаются, что ставка увеличивается согласно с условиями депозитной составляющей пакета услуг " Эксклюзивный" , действующий на дату заключения Договора.
romanauscas написав:Таких "банков" я еще не встречал...
Депозитный счет 26309003438511 Выплата процентов ежемесячно 7 числа на карту. Тупо не выплатили проценты в марте. В калцентре 9 операторов ответило "Ожидайте пожалуйста соединения со специалистом по этому вопросу", 10й сказал что надо идти в отделение писать заяву... На вопрос можно ли его разорвать ... ответили, что к сожалению нельзя (депо через Ощад24).
По данному вопросу подавал скаргу через форму в ИБ, через пару дней пришел ответ: ... Повідомляємо, що Ваше питання вирішене. ...
serg1974 написав:Пополнял в январе свой валютный депо (Капитал на 3 года) открытый пару лет назад. От суммы сразу добавилась лояльность +0,6%. Проверил сегодня: 0,6% превратилась в 0,25%. Вывод : на договор Ощад наплевал.
В договоре есть пункт: стороны соглашаются, что ставка увеличивается согласно с условиями депозитной составляющей пакета услуг " Эксклюзивный" , действующий на дату заключения Договора.
bosson513 написав:Zebra Зашел, проверил - все нормуль. все на своих местах , лояьность в том же числе. Лояльность у меня, гривневая. Если порезали лояльность по $ - соболезную.
Нажаль і по гривневим депозитам є така проблема (як мінімум у мене). Я, наприклад, вже тиждень намагаюсь розібратися. Зараз черговий етап - очікую відповіді на офіційну заяву, яку написав на ім'я керівника обласного управління.
bosson513 написав:Zebra Зашел, проверил - все нормуль. все на своих местах , лояьность в том же числе. Лояльность у меня, гривневая. Если порезали лояльность по $ - соболезную.
Нажаль і по гривневим депозитам є така проблема (як мінімум у мене). Я, наприклад, вже тиждень намагаюсь розібратися. Зараз черговий етап - очікую відповіді на офіційну заяву, яку написав на ім'я керівника обласного управління.
serg1974 написав:Пополнял в январе свой валютный депо (Капитал на 3 года) открытый пару лет назад. От суммы сразу добавилась лояльность +0,6%. Проверил сегодня: 0,6% превратилась в 0,25%. Вывод : на договор Ощад наплевал.
В договоре есть пункт: стороны соглашаются, что ставка увеличивается согласно с условиями депозитной составляющей пакета услуг " Эксклюзивный" , действующий на дату заключения Договора.
Пробовали обращаться?
На след неделе планирую выбрать время и написать заяву с просьбой проинформировать меня о "депозитной составляющей пакета Эксклюзивный", действующей на конкретную дату.
У меня такая ситуация и с долларовым и с евровым вкладом.