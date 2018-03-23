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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1301130213031304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:45

serg1974

«На дату» есть на сайте
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:09

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:serg1974
«На дату» есть на сайте

Підкажіть, будь ласка, ДЕ?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:18

  Sungsam написав:
  Scholar написав:serg1974
«На дату» есть на сайте

Підкажіть, будь ласка, ДЕ?


https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... ryf-inshe/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:41

Re: Ощадбанк

  Sungsam написав:Я, наприклад, вже тиждень намагаюсь розібратися. Зараз черговий етап - очікую відповіді на офіційну заяву, яку написав на ім'я керівника обласного управління.


Имел приватную беседу с кером одного ощада (связывало нас многое. т к в свое время подымали приват с колен)
так вот, он мне поведал - ставка лояльности срабатывает не всегда , он пару своих клиентов отслеживал и писал служебку на пересчет ставки.
Уверил. все решаемо, пересчитыват, в т ч и задним числом.
Не знаю, как там у них по вертикали - НО, на служебку кера городского отделения отреагировали.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:26

Re: Ощадбанк

напомните пжлста пороги лояльности у трехлеток. чет я подзабыл.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:54

  mephala написав:напомните пжлста пороги лояльности у трехлеток. чет я подзабыл.



Валюта: 10-20тысяч +0,4%; 20-100тысяч +0,6%

Грн 100-200тысяч +0,75%;
200-500тысяч +1,25%;
500-10000тысяч +1,5%.
serg1974
 
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