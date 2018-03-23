Sungsam написав:Я, наприклад, вже тиждень намагаюсь розібратися. Зараз черговий етап - очікую відповіді на офіційну заяву, яку написав на ім'я керівника обласного управління.
Имел приватную беседу с кером одного ощада (связывало нас многое. т к в свое время подымали приват с колен) так вот, он мне поведал - ставка лояльности срабатывает не всегда , он пару своих клиентов отслеживал и писал служебку на пересчет ставки. Уверил. все решаемо, пересчитыват, в т ч и задним числом. Не знаю, как там у них по вертикали - НО, на служебку кера городского отделения отреагировали.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!