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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:09
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:18
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:41
Re: Ощадбанк
Имел приватную беседу с кером одного ощада (связывало нас многое. т к в свое время подымали приват с колен)
так вот, он мне поведал - ставка лояльности срабатывает не всегда , он пару своих клиентов отслеживал и писал служебку на пересчет ставки.
Уверил. все решаемо, пересчитыват, в т ч и задним числом.
Не знаю, как там у них по вертикали - НО, на служебку кера городского отделения отреагировали.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:26
Re: Ощадбанк
напомните пжлста пороги лояльности у трехлеток. чет я подзабыл.
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:54
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:26
mephala
Я так понимаю это очень старые столбы, года два уж трехлеток вроде нету.
*******
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:16
valya
Этим столбам чуть меньше двух лет. А что, если "старые" - то можно не соблюдать договор ?
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:44
Re: Ощадбанк
у меня заканчиваются депо. в валюте. но 0.4% лояльности меня не спасут
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