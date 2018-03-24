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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:11
serg1974
Спс. Личный интерес. Соблюдать! По своим 1,5 годовым смотрю по действующим на дату открытия ДКБО. К сожалению 3 летние уже после входа в банк отсутствовали.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 17:17
serg1974 написав: mephala написав:
напомните пжлста пороги лояльности у трехлеток. чет я подзабыл.
Валюта: 10-20тысяч
+0,4%; 20-100тысяч +0,6%
Грн 100-200тысяч +0,75%;
200-500тысяч +1,25%;
500-10000тысяч +1,5%.
Це як розуміти?
Депо поповнюється до більше 20000 + 0,4% до ставки? При чому тут 10000?
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Додано: Нед 25 бер, 2018 17:35
smv написав:
Заканчивается $ депозит. Я так понимаю, что теперь после окончания депозита деньги падают на карточный счет и там находятся, а я при желании могу ими распоряжаться или снимать частями в любых отделениях Ощада? Разъясните пожалуйста.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:01
serg1974 написав: mephala написав:
напомните пжлста пороги лояльности у трехлеток. чет я подзабыл.
Валюта: 10-20тысяч +0,4%; 20-100тысяч +0,6%
Грн 100-200тысяч +0,75%;
200-500тысяч +1,25%;
500-10000тысяч +1,5%.
пороги лояльности в течении 2016 года менялись , как по валюте так и по грн..
по срокам точно не помню , но то что Вы написали , это для вкладов открытых до июня-июля 2016 действует..
кто открывал во второй половине 2016 года ,ориентиры такие
Валюта cвыше 20-тки +0,25% cвыше 100 +0,5%
Грн cвыше 500 +0,75% cвыше 2500 +1%
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lincoln2
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:17
lincoln2
У меня столб открыт ДО ( раннее) июня 2016. И в январе 2018 я видел у себя в Ощадовском приложении ставку +0,6% к базовой по договору. Глянул ещё раз марте 2018 - уже только +0,25%.
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serg1974
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:50
serg1974 написав:lincoln2
У меня столб открыт ДО ( раннее) июня 2016. И в январе 2018 я видел у себя в Ощадовском приложении ставку +0,6% к базовой по договору. Глянул ещё раз марте 2018 - уже только +0,25%.
нужно тогда бороться ,пробуйте офиц. заяву в отделении написать , и приложите распечатанный лист с условиями лояльности...у меня лояльность провелась раньше , депо трехлетка от января 2016 ... удачи !!!
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lincoln2
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