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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1302130313041305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:11

serg1974
Спс. Личный интерес. Соблюдать! По своим 1,5 годовым смотрю по действующим на дату открытия ДКБО. К сожалению 3 летние уже после входа в банк отсутствовали.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:17

  serg1974 написав:
  mephala написав:напомните пжлста пороги лояльности у трехлеток. чет я подзабыл.



Валюта: 10-20тысяч +0,4%; 20-100тысяч +0,6%

Грн 100-200тысяч +0,75%;
200-500тысяч +1,25%;
500-10000тысяч +1,5%.

Це як розуміти?
Депо поповнюється до більше 20000 + 0,4% до ставки? При чому тут 10000?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:35

  smv написав:Заканчивается $ депозит. Я так понимаю, что теперь после окончания депозита деньги падают на карточный счет и там находятся, а я при желании могу ими распоряжаться или снимать частями в любых отделениях Ощада? Разъясните пожалуйста.


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Scholar
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:59

  Scholar написав:
  smv написав:Заканчивается $ депозит. Я так понимаю, что теперь после окончания депозита деньги падают на карточный счет и там находятся, а я при желании могу ими распоряжаться или снимать частями в любых отделениях Ощада? Разъясните пожалуйста.


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Все пролонгации уже закончились. Кто-нибудь ответит на мои вопросы? Спасибо.
smv
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:01

  serg1974 написав:
  mephala написав:напомните пжлста пороги лояльности у трехлеток. чет я подзабыл.



Валюта: 10-20тысяч +0,4%; 20-100тысяч +0,6%

Грн 100-200тысяч +0,75%;
200-500тысяч +1,25%;
500-10000тысяч +1,5%.


пороги лояльности в течении 2016 года менялись , как по валюте так и по грн..
по срокам точно не помню , но то что Вы написали , это для вкладов открытых до июня-июля 2016 действует..
кто открывал во второй половине 2016 года ,ориентиры такие
Валюта cвыше 20-тки +0,25% cвыше 100 +0,5%
Грн cвыше 500 +0,75% cвыше 2500 +1%
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:17

lincoln2
У меня столб открыт ДО ( раннее) июня 2016. И в январе 2018 я видел у себя в Ощадовском приложении ставку +0,6% к базовой по договору. Глянул ещё раз марте 2018 - уже только +0,25%.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:50

  serg1974 написав:lincoln2
У меня столб открыт ДО ( раннее) июня 2016. И в январе 2018 я видел у себя в Ощадовском приложении ставку +0,6% к базовой по договору. Глянул ещё раз марте 2018 - уже только +0,25%.

нужно тогда бороться ,пробуйте офиц. заяву в отделении написать , и приложите распечатанный лист с условиями лояльности...у меня лояльность провелась раньше , депо трехлетка от января 2016 ... удачи !!!
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:13

lincoln2

У вас есть "распечатанный лист" с условиями ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:57

  serg1974 написав:lincoln2

У вас есть "распечатанный лист" с условиями ?


https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... ryf-inshe/

выбираете ...Договора...Все договора ...там много их...ищите ДБКО действовавшее в промежуток времени открытия депо и там последние несколько страниц ,есть условия лояльности ,которые можно распечатать ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:06

lincoln2
Не нахожу. Открыл договор в ПДФе об обслуживании, там вижу только Действующую на сейчас лояльность +0,25% до 100тыс.$.
Вы не могли бы скрин сделать? Или ещё как-то. Не получается разыскать у меня.
Интересует май 2016.
serg1974
 
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