smv написав:Заканчивается $ депозит. Я так понимаю, что теперь после окончания депозита деньги падают на карточный счет и там находятся, а я при желании могу ими распоряжаться или снимать частями в любых отделениях Ощада? Разъясните пожалуйста.
smv написав:Заканчивается $ депозит. Я так понимаю, что теперь после окончания депозита деньги падают на карточный счет и там находятся, а я при желании могу ими распоряжаться или снимать частями в любых отделениях Ощада? Разъясните пожалуйста.
Автопролонгируется
Все пролонгации уже закончились. Кто-нибудь ответит на мои вопросы? Спасибо.
пороги лояльности в течении 2016 года менялись , как по валюте так и по грн.. по срокам точно не помню , но то что Вы написали , это для вкладов открытых до июня-июля 2016 действует.. кто открывал во второй половине 2016 года ,ориентиры такие Валюта cвыше 20-тки +0,25% cвыше 100 +0,5% Грн cвыше 500 +0,75% cвыше 2500 +1%
serg1974 написав:lincoln2 У меня столб открыт ДО ( раннее) июня 2016. И в январе 2018 я видел у себя в Ощадовском приложении ставку +0,6% к базовой по договору. Глянул ещё раз марте 2018 - уже только +0,25%.
нужно тогда бороться ,пробуйте офиц. заяву в отделении написать , и приложите распечатанный лист с условиями лояльности...у меня лояльность провелась раньше , депо трехлетка от января 2016 ... удачи !!!
выбираете ...Договора...Все договора ...там много их...ищите ДБКО действовавшее в промежуток времени открытия депо и там последние несколько страниц ,есть условия лояльности ,которые можно распечатать ...
lincoln2 Не нахожу. Открыл договор в ПДФе об обслуживании, там вижу только Действующую на сейчас лояльность +0,25% до 100тыс.$. Вы не могли бы скрин сделать? Или ещё как-то. Не получается разыскать у меня. Интересует май 2016.