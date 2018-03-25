найдите
ДКБО чинний з 2016.04.23.pdf - найдите 62 страницу , это она...
Вам наверное весь талмут нужно будет распечатать , там только вначале есть привязка к дате с какого числа действует...
начиная с 01,06,2016 лояльность снизилась ..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:35
найдите
ДКБО чинний з 2016.04.23.pdf - найдите 62 страницу , это она...
Вам наверное весь талмут нужно будет распечатать , там только вначале есть привязка к дате с какого числа действует...
начиная с 01,06,2016 лояльность снизилась ..
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