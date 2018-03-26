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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1303130413051306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:35

  serg1974 написав:lincoln2
Не нахожу. Открыл договор в ПДФе об обслуживании, там вижу только Действующую на сейчас лояльность +0,25% до 100тыс.$.
Вы не могли бы скрин сделать? Или ещё как-то. Не получается разыскать у меня.
Интересует май 2016.


найдите
ДКБО чинний з 2016.04.23.pdf - найдите 62 страницу , это она...

Вам наверное весь талмут нужно будет распечатать , там только вначале есть привязка к дате с какого числа действует...


начиная с 01,06,2016 лояльность снизилась ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:10

lincoln2
Нашёл. Спасибо.

Ваше мнение, если я пополнял столбы не так давно- могут мне рассказать что лояльность якобы может примениться именно действующая на момент пополнения?
Пытались меня так "загрузить" в одном из отделений. На мой взгляд - бред.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:01

  serg1974 написав:lincoln2
Нашёл. Спасибо.

Ваше мнение, если я пополнял столбы не так давно- могут мне рассказать что лояльность якобы может примениться именно действующая на момент пополнения?
Пытались меня так "загрузить" в одном из отделений. На мой взгляд - бред.


У Вас же договор на руках. Цитируйте
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:39

  serg1974 написав:lincoln2
Нашёл. Спасибо.

Ваше мнение, если я пополнял столбы не так давно- могут мне рассказать что лояльность якобы может примениться именно действующая на момент пополнения?
Пытались меня так "загрузить" в одном из отделений. На мой взгляд - бред.


По идее она автоматически присваивается ( у меня в ИБ так было ) , да и не "парафия" отделения ,сие решать ...пишите заяву и ждите письменного разьяснения...другого пути нет.
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:29

Re: Ощадбанк

Ещё раз: открывал столб 100€ и 100$ в мае 2016. "Лояльность" тогда была +0,4 от 10шт, и +0,6 от 20шт.

Пополнял в январе 2018. Сейчас вижу, что банк добавил к моей базовой ставке, указанной в Договоре, +0,25.
На мои устные вопросы отвечает, что ставка увеличивается согласно действующим правилам на момент преодоления порога, в 10 либо 20 тысяч.

И это несмотря на то, что в моем Договоре- ставка увеличивается согласно депозитной составляющей пакету услуг "Эксклюзивный", утверждённой банком на дату заключения этого Договора.
Востаннє редагувалось serg1974 в Вів 27 бер, 2018 14:03, всього редагувалось 2 разів.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:25

serg1974

Какая базовая ставка? (просто интересно)
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:55

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5,5 евро, 7 доллар
serg1974
 
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