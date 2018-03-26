найдите
ДКБО чинний з 2016.04.23.pdf - найдите 62 страницу , это она...
Вам наверное весь талмут нужно будет распечатать , там только вначале есть привязка к дате с какого числа действует...
начиная с 01,06,2016 лояльность снизилась ..
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:35
найдите
ДКБО чинний з 2016.04.23.pdf - найдите 62 страницу , это она...
Вам наверное весь талмут нужно будет распечатать , там только вначале есть привязка к дате с какого числа действует...
начиная с 01,06,2016 лояльность снизилась ..
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:10
lincoln2
Нашёл. Спасибо.
Ваше мнение, если я пополнял столбы не так давно- могут мне рассказать что лояльность якобы может примениться именно действующая на момент пополнения?
Пытались меня так "загрузить" в одном из отделений. На мой взгляд - бред.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:01
У Вас же договор на руках. Цитируйте
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:39
По идее она автоматически присваивается ( у меня в ИБ так было ) , да и не "парафия" отделения ,сие решать ...пишите заяву и ждите письменного разьяснения...другого пути нет.
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:29
Re: Ощадбанк
Ещё раз: открывал столб 100€ и 100$ в мае 2016. "Лояльность" тогда была +0,4 от 10шт, и +0,6 от 20шт.
Пополнял в январе 2018. Сейчас вижу, что банк добавил к моей базовой ставке, указанной в Договоре, +0,25.
На мои устные вопросы отвечает, что ставка увеличивается согласно действующим правилам на момент преодоления порога, в 10 либо 20 тысяч.
И это несмотря на то, что в моем Договоре- ставка увеличивается согласно депозитной составляющей пакету услуг "Эксклюзивный", утверждённой банком на дату заключения этого Договора.
Востаннє редагувалось serg1974 в Вів 27 бер, 2018 14:03, всього редагувалось 2 разів.
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