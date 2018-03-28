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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 08:57
serg1974 написав:lincoln2
У меня тоже Капитал на 36 мес.
Что у вас в п 1.2 про повышение ставки написано, можете глянуть ?
"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".
Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 11:03
Коллеги, скажите банк берет мзду за снятие с моей картки через сторонние р2р?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 11:08
нет, он на бегемот в этом плане не похож
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 28 бер, 2018 15:27
Sergion написав: serg1974 написав:lincoln2
У меня тоже Капитал на 36 мес.
Что у вас в п 1.2 про повышение ставки написано, можете глянуть ?
"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".
Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.
У вас аналогичная моей ситуация? Если ДА, то когда вы пополняли вклад?
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serg1974
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:13
serg1974 написав: Sergion написав: serg1974 написав:lincoln2
У меня тоже Капитал на 36 мес.
Что у вас в п 1.2 про повышение ставки написано, можете глянуть ?
"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".
Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.
У вас аналогичная моей ситуация? Если ДА, то когда вы пополняли вклад?
Аналогичная. Договор от января 2017, начал пополнять в январе 2018.
Ощад - Худший банк в плане получения консультаций и решения вопросов.
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Sergion
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Додано: Сер 28 бер, 2018 18:21
Sergion написав:
Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.
У вас аналогичная моей ситуация? Если ДА, то когда вы пополняли вклад?[/quote]
Аналогичная. Договор от января 2017, начал пополнять в январе 2018.
Ощад - Худший банк в плане получения консультаций и решения вопросов.[/quote]
Пополнял ранее ,все что нужно -добавили ,ставку сейчас светит правильную . Может уже и эти "покращили" ? Но напрямую , не пишут , а морозятся . Может у кого-то из форумчан в эти дни , было поднятие проц. ставки по лояльности ?
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lincoln2
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Додано: Сер 28 бер, 2018 18:53
lincoln2 написав: Sergion написав:
Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.
У вас аналогичная моей ситуация? Если ДА, то когда вы пополняли вклад?
Аналогичная. Договор от января 2017, начал пополнять в январе 2018.
Ощад - Худший банк в плане получения консультаций и решения вопросов.[/quote]
Пополнял ранее ,все что нужно -добавили ,ставку сейчас светит правильную . Может уже и эти "покращили" ? Но напрямую , не пишут , а морозятся . Может у кого-то из форумчан в эти дни , было поднятие проц. ставки по лояльности ?[/quote]
У меня было, пополнил 26.03, достиг нужной суммы и ставка моментально выросла. Проверил по условиям Ощада, действовавших на момент оформления депозита-все точно на 100%!
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AlexSV
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