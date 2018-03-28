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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1304130513061307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:57

  serg1974 написав:lincoln2

У меня тоже Капитал на 36 мес.
Что у вас в п 1.2 про повышение ставки написано, можете глянуть ?


"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".

Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.
Sergion
 
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Коллеги, скажите банк берет мзду за снятие с моей картки через сторонние р2р?
la9
 
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нет, он на бегемот в этом плане не похож
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:27

  Sergion написав:
  serg1974 написав:lincoln2

У меня тоже Капитал на 36 мес.
Что у вас в п 1.2 про повышение ставки написано, можете глянуть ?


"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".

Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.


У вас аналогичная моей ситуация? Если ДА, то когда вы пополняли вклад?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:13

  serg1974 написав:
  Sergion написав:
  serg1974 написав:lincoln2

У меня тоже Капитал на 36 мес.
Что у вас в п 1.2 про повышение ставки написано, можете глянуть ?


"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".

Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.


У вас аналогичная моей ситуация? Если ДА, то когда вы пополняли вклад?


Аналогичная. Договор от января 2017, начал пополнять в январе 2018.
Ощад - Худший банк в плане получения консультаций и решения вопросов.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:21

  Sergion написав:
Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.


У вас аналогичная моей ситуация? Если ДА, то когда вы пополняли вклад?[/quote]

Аналогичная. Договор от января 2017, начал пополнять в январе 2018.
Ощад - Худший банк в плане получения консультаций и решения вопросов.[/quote]

Пополнял ранее ,все что нужно -добавили ,ставку сейчас светит правильную . Может уже и эти "покращили" ? Но напрямую , не пишут , а морозятся . Может у кого-то из форумчан в эти дни , было поднятие проц. ставки по лояльности ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:53

  lincoln2 написав:
  Sergion написав:
Банк по факту надбавку не добавил, нарушив условия договора.


У вас аналогичная моей ситуация? Если ДА, то когда вы пополняли вклад?


Аналогичная. Договор от января 2017, начал пополнять в январе 2018.
Ощад - Худший банк в плане получения консультаций и решения вопросов.[/quote]

Пополнял ранее ,все что нужно -добавили ,ставку сейчас светит правильную . Может уже и эти "покращили" ? Но напрямую , не пишут , а морозятся . Может у кого-то из форумчан в эти дни , было поднятие проц. ставки по лояльности ?[/quote]

У меня было, пополнил 26.03, достиг нужной суммы и ставка моментально выросла. Проверил по условиям Ощада, действовавших на момент оформления депозита-все точно на 100%!
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:46

AlexSV

А если чуть конкретнее. От какой даты договор. После какого порога и насколько изменилась ставка?
Если на 0,25% от 10тыс$, и договор ранее 1.06.2016 - то это ровно моя ситуация.
Хотя в договоре на ту дату на сайте +0,4% и 0,6% если более 20т. $и€.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:49

  serg1974 написав:AlexSV

А если чуть конкретнее. От какой даты договор. После какого порога и насколько изменилась ставка?
Если на 0,25% от 10тыс$, и договор ранее 1.06.2016 - то это ровно моя ситуация.
Хотя в договоре на ту дату на сайте +0,4% и 0,6% если более 20т. $и€.


У меня грн, дог. от конца февраля 17 года, 2 раза четко повышалась ставка при достижении "нужных" сумм
AlexSV
 
Повідомлень: 1148
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