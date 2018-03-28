serg1974 написав:AlexSV Тогда Ваш случай не совсем показателен для меня.
У Вас: вы заключили договор и пополнили его в период неизменной надбавки за увеличение суммы.
У меня: я заключил договор в период действия относительно высоких надбавок, а пополнил тогда, кога Банк поменял эту надбавку для всех новых договоров. И пытается мне рассказать про измение этой надбавки для моего договора, но "задним числом". Несмотря на отсутсвие такой у Банка возможности, согласно моего с ним Договора.
Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"
AlexSV написав: Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"
у меня сначала добавилось 0,75, а потом захожу через 2 недели, а там стало меньше на 0,5
AlexSV написав: Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"
у меня сначала добавилось 0,75, а потом захожу через 2 недели, а там стало меньше на 0,5
У меня по валюте такое произошло. Сначала добавилось +0,6. Через время захожу - а там +0,25.
Вы когда пополняли ? В период действия надбавки +0,75, или позднее ?
AlexSV написав: Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"
у меня сначала добавилось 0,75, а потом захожу через 2 недели, а там стало меньше на 0,5
У меня по валюте такое произошло. Сначала добавилось +0,6. Через время захожу - а там +0,25.
Вы когда пополняли ? В период действия надбавки +0,75, или позднее ?
AlexSV написав: Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"
у меня сначала добавилось 0,75, а потом захожу через 2 недели, а там стало меньше на 0,5
У меня по валюте такое произошло. Сначала добавилось +0,6. Через время захожу - а там +0,25.
Вы когда пополняли ? В период действия надбавки +0,75, или позднее ?