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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1305130613071308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:40

  serg1974 написав:AlexSV
Тогда Ваш случай не совсем показателен для меня.

У Вас: вы заключили договор и пополнили его в период неизменной надбавки за увеличение суммы.

У меня: я заключил договор в период действия относительно высоких надбавок, а пополнил тогда, кога Банк поменял эту надбавку для всех новых договоров. И пытается мне рассказать про измение этой надбавки для моего договора, но "задним числом". Несмотря на отсутсвие такой у Банка возможности, согласно моего с ним Договора.


Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:50

AlexSV
Тогда уже интересно. Что за избирательность у Ощада.
Представитель банка с ветки, я так понимаю, пропал надолго.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:33

  AlexSV написав:
Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"

у меня сначала добавилось 0,75,
а потом захожу через 2 недели, а там стало меньше на 0,5
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:00

  J написав:
  AlexSV написав:
Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"

у меня сначала добавилось 0,75,
а потом захожу через 2 недели, а там стало меньше на 0,5


У меня по валюте такое произошло. Сначала добавилось +0,6. Через время захожу - а там +0,25.

Вы когда пополняли ? В период действия надбавки +0,75, или позднее ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:18

  serg1974 написав:
  J написав:
  AlexSV написав:
Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"

у меня сначала добавилось 0,75,
а потом захожу через 2 недели, а там стало меньше на 0,5


У меня по валюте такое произошло. Сначала добавилось +0,6. Через время захожу - а там +0,25.

Вы когда пополняли ? В период действия надбавки +0,75, или позднее ?


Позднее, когда уже было +0,25 и + 0,5
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:46

  serg1974 написав:
  J написав:
  AlexSV написав:
Не совсем, в момент заключения моего договора по грн лояльность была +0,75% и + 1%. Сейчас (+0,25% и +0,5%). Так вот мне добавили по "старой" лояльности, хотя я пополнял в период действия "новой"

у меня сначала добавилось 0,75,
а потом захожу через 2 недели, а там стало меньше на 0,5


У меня по валюте такое произошло. Сначала добавилось +0,6. Через время захожу - а там +0,25.

Вы когда пополняли ? В период действия надбавки +0,75, или позднее ?

Позднее
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:06

Re: Ощадбанк

  J написав:а потом захожу через 2 недели, а там стало меньше на 0,5


Вам в отделение, пусть пишут служебку на пересчет.
***********************
Договора в Ощаде священны - открывалось депо(в грн ) в феврале 2017 , пополнялись в январе/феврале 2018 года - действует лояльность на момент открытия депозита.
Пополнения идут, депопортфель Ощада растет - это хорошо, это Пышно . Можно гордится и закрыть глаза на другие проблемы.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:22

Re: Ощадбанк

  bosson513 написав:Договора в Ощаде священны
почитайте пункт 2.6.))
apollo
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:08

Re: Ощадбанк

  apollo написав:почитайте пункт 2.6.))


Мне достаточно, что это не А-банк и не Приват.
Сказано - прием пополнений без огранич. - ВЫПОЛНЕНО
Сказано лояльность - ВЫПОЛНЕНО
Пышного все устраивает, а меня - и подавно.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:59

bosson513
Конкретно в моем случае лояльность НЕ ВЫПОЛНЕНО. По двум валютным депозитам.
serg1974
 
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