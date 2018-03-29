serg1974 написав:

Тогда Ваш случай не совсем показателен для меня.У Вас: вы заключили договор и пополнили его в период неизменной надбавки за увеличение суммы.У меня: я заключил договор в период действия относительно высоких надбавок, а пополнил тогда, кога Банк поменял эту надбавку для всех новых договоров. И пытается мне рассказать про измение этой надбавки для моего договора, но "задним числом". Несмотря на отсутсвие такой у Банка возможности, согласно моего с ним Договора.