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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1306130713081309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:02

Re: Ощадбанк

  serg1974 написав:Конкретно в моем случае лояльность НЕ ВЫПОЛНЕНО. По двум валютным депозитам


Я писал ранее - система не всегда срабатывает.
Есть рецепты.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:07

тут спор про лояльность по депо более 10к$. не страшно больше фонда в ощаде держать?
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:40

  Alfa_Otstoy написав:тут спор про лояльность по депо более 10к$. не страшно больше фонда в ощаде держать?

Ощад не является участником ФГВФО :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:42

Alfa_Otstoy Ощад єдиний має державні гарантії на всю суму і можливо тому наростив депозитну базу втричі за 3 останні роки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:43

якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:53

  greenozon написав:якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника?

Никаким.
Нет механизма.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:06

  greenozon написав:якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника?

просто, беззаконием
КакаяСтрана такой и МойБанк :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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