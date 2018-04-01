Я писал ранее - система не всегда срабатывает.
Есть рецепты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:02
Re: Ощадбанк
Я писал ранее - система не всегда срабатывает.
Есть рецепты.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:07
тут спор про лояльность по депо более 10к$. не страшно больше фонда в ощаде держать?
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:40
Ощад не является участником ФГВФО
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:42
Alfa_Otstoy Ощад єдиний має державні гарантії на всю суму і можливо тому наростив депозитну базу втричі за 3 останні роки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:43
якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника?
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Додано: Нед 01 кві, 2018 19:53
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:06
просто, беззаконием
КакаяСтрана такой и МойБанк
... делайте хоть что-нибудь!
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