RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1307130813091310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:16

Ukrainian Это уже другой вопрос! :)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 09.09.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:12

  greenozon написав:якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника?


гарантируется наличием страны.
это как сбербанк СССР. не стало страны - не стало и гарантий.
mephala
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:21

  Ukrainian написав:Как именно гарантирует, какой залог есть у государства? Или нбу намечатает и отдаст всем ?

Уже стопятьсот раз обсуждали. Государственный банк может стать банкротом только в государстве - банкроте, в котором по умолчанию отдавать нечем.
Поэтому и механизма нет, его просто не существует.
В лучшем случае выпустят беспроцентные облигации со сроком погашения 10 лет, в худшем - просто скажут "денег нет, приходите завтра, или послезавтра, или...." (вспоминаем Сбербанк СССР). А еще можно свернуть на "папередников" - им давали, с них и требуйте (вспоминаем кредит России Януковичу). И еще десятки способов взять и не вернуть, что у нас в стране превратилось в элитный вид спорта.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 22.02.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1307130813091310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.