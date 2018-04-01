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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:16
Ukrainian Это уже другой вопрос!
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:12
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:21
Уже стопятьсот раз обсуждали. Государственный банк может стать банкротом только в государстве - банкроте, в котором по умолчанию отдавать нечем.
Поэтому и механизма нет, его просто не существует.
В лучшем случае выпустят беспроцентные облигации со сроком погашения 10 лет, в худшем - просто скажут "денег нет, приходите завтра, или послезавтра, или...." (вспоминаем Сбербанк СССР). А еще можно свернуть на "папередников" - им давали, с них и требуйте (вспоминаем кредит России Януковичу). И еще десятки способов взять и не вернуть, что у нас в стране превратилось в элитный вид спорта.
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