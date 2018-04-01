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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1307130813091310 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 442 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 31% 135 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 26% 117 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 90 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 442 Додано: Нед 01 кві, 2018 22:16 Ukrainian Это уже другой вопрос! Это уже другой вопрос! Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA югин

Повідомлень: 118 З нами з: 09.09.15 Подякував: 58 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 кві, 2018 23:12 greenozon написав: якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника? якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника?



гарантируется наличием страны.

это как сбербанк СССР. не стало страны - не стало и гарантий. гарантируется наличием страны.это как сбербанк СССР. не стало страны - не стало и гарантий. mephala Повідомлень: 2859 З нами з: 07.04.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 кві, 2018 23:21 Ukrainian написав: Как именно гарантирует, какой залог есть у государства? Или нбу намечатает и отдаст всем ? Как именно гарантирует, какой залог есть у государства? Или нбу намечатает и отдаст всем ?

Уже стопятьсот раз обсуждали. Государственный банк может стать банкротом только в государстве - банкроте, в котором по умолчанию отдавать нечем.

Поэтому и механизма нет, его просто не существует.

В лучшем случае выпустят беспроцентные облигации со сроком погашения 10 лет, в худшем - просто скажут "денег нет, приходите завтра, или послезавтра, или...." (вспоминаем Сбербанк СССР). А еще можно свернуть на "папередников" - им давали, с них и требуйте (вспоминаем кредит России Януковичу). И еще десятки способов взять и не вернуть, что у нас в стране превратилось в элитный вид спорта. Уже стопятьсот раз обсуждали. Государственный банк может стать банкротом только в государстве - банкроте, в котором по умолчанию отдавать нечем.Поэтому и механизма нет, его просто не существует.В лучшем случае выпустят беспроцентные облигации со сроком погашения 10 лет, в худшем - просто скажут "денег нет, приходите завтра, или послезавтра, или...." (вспоминаем Сбербанк СССР). А еще можно свернуть на "папередников" - им давали, с них и требуйте (вспоминаем кредит России Януковичу). И еще десятки способов взять и не вернуть, что у нас в стране превратилось в элитный вид спорта. acsir

Повідомлень: 364 З нами з: 22.02.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 кві, 2018 09:50 greenozon написав: якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника? якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника?

Всё просто - если в законе написано, что 100% государство гарантирует - то всем всё вернут. Каким образом - это уже другой вопрос. Всегда можно напечатать и выплатить положенное вкладчикам. Самое главное - чтобы при этом не было массового снятия денег со счетов, что в конечном итоге отразится на инфляции и приведет к катастрофической, неконтролируемой девальвации национальной валюты. Никто не допустит банкротсва крупнейшего государственного банка, иначе будет крах всей системы, и национальной валюты в том числе. Так было с Приватом, когда он уже находился в предбанкротном состоянии. Еще бы, ведь Коломойский и Ко вывели (попросту, украли) из банка 5,5 млрд. долларов денег вкладчиков. Государство взяло Приват к себе под крыло, успокоив население, что всё нормально. Деньги есть, всем всё выплачивается, платежи ходят, банк работает. За образовавшуюся в результате масштабной аферы века дыру будут платить все без исключения налогоплательщики страны из своего кармана в течение нескольких лет, некоторые этого даже не заметят. Главное было - не допустить паники и массового оттока средств, которые, безусловно, хлынут на валютный рынок и подстегнут спрос на валюту. У государства всегда есть возможность использовать административный ресурс (вводить временный мораторий, лимиты на снятие наличных) - но эти меры крайние и их надо использовать очень осторожно, т.к. они могут еще больше подстегнуть волнение населения и вкладчики любой ценой будут пытаться обнулить свои счета и приобрести иностранную валюту. Такое уже проходили в 2014-2015 годах. Итог всем известен...

Под Приват, кстати, готовился мораторий (временная заморозка всех средств на определенный период) - на тот случай, если что-то пойдет не так. Всё просто - если в законе написано, что 100% государство гарантирует - то всем всё вернут. Каким образом - это уже другой вопрос. Всегда можно напечатать и выплатить положенное вкладчикам. Самое главное - чтобы при этом не было массового снятия денег со счетов, что в конечном итоге отразится на инфляции и приведет к катастрофической, неконтролируемой девальвации национальной валюты. Никто не допустит банкротсва крупнейшего государственного банка, иначе будет крах всей системы, и национальной валюты в том числе. Так было с Приватом, когда он уже находился в предбанкротном состоянии. Еще бы, ведь Коломойский и Ко вывели (попросту, украли) из банка 5,5 млрд. долларов денег вкладчиков. Государство взяло Приват к себе под крыло, успокоив население, что всё нормально. Деньги есть, всем всё выплачивается, платежи ходят, банк работает. За образовавшуюся в результате масштабной аферы века дыру будут платить все без исключения налогоплательщики страны из своего кармана в течение нескольких лет, некоторые этого даже не заметят. Главное было - не допустить паники и массового оттока средств, которые, безусловно, хлынут на валютный рынок и подстегнут спрос на валюту. У государства всегда есть возможность использовать административный ресурс (вводить временный мораторий, лимиты на снятие наличных) - но эти меры крайние и их надо использовать очень осторожно, т.к. они могут еще больше подстегнуть волнение населения и вкладчики любой ценой будут пытаться обнулить свои счета и приобрести иностранную валюту. Такое уже проходили в 2014-2015 годах. Итог всем известен...Под Приват, кстати, готовился мораторий (временная заморозка всех средств на определенный период) - на тот случай, если что-то пойдет не так. Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная! Obval_Defoltovich 1 Повідомлень: 3569 З нами з: 14.06.10 Подякував: 322 раз. Подякували: 828 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1307130813091310 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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