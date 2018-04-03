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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:16
Ukrainian Это уже другой вопрос!
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:12
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:21
Уже стопятьсот раз обсуждали. Государственный банк может стать банкротом только в государстве - банкроте, в котором по умолчанию отдавать нечем.
Поэтому и механизма нет, его просто не существует.
В лучшем случае выпустят беспроцентные облигации со сроком погашения 10 лет, в худшем - просто скажут "денег нет, приходите завтра, или послезавтра, или...." (вспоминаем Сбербанк СССР). А еще можно свернуть на "папередников" - им давали, с них и требуйте (вспоминаем кредит России Януковичу). И еще десятки способов взять и не вернуть, что у нас в стране превратилось в элитный вид спорта.
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:50
Всё просто - если в законе написано, что 100% государство гарантирует - то всем всё вернут. Каким образом - это уже другой вопрос. Всегда можно напечатать и выплатить положенное вкладчикам. Самое главное - чтобы при этом не было массового снятия денег со счетов, что в конечном итоге отразится на инфляции и приведет к катастрофической, неконтролируемой девальвации национальной валюты. Никто не допустит банкротсва крупнейшего государственного банка, иначе будет крах всей системы, и национальной валюты в том числе. Так было с Приватом, когда он уже находился в предбанкротном состоянии. Еще бы, ведь Коломойский и Ко вывели (попросту, украли) из банка 5,5 млрд. долларов денег вкладчиков. Государство взяло Приват к себе под крыло, успокоив население, что всё нормально. Деньги есть, всем всё выплачивается, платежи ходят, банк работает. За образовавшуюся в результате масштабной аферы века дыру будут платить все без исключения налогоплательщики страны из своего кармана в течение нескольких лет, некоторые этого даже не заметят. Главное было - не допустить паники и массового оттока средств, которые, безусловно, хлынут на валютный рынок и подстегнут спрос на валюту. У государства всегда есть возможность использовать административный ресурс (вводить временный мораторий, лимиты на снятие наличных) - но эти меры крайние и их надо использовать очень осторожно, т.к. они могут еще больше подстегнуть волнение населения и вкладчики любой ценой будут пытаться обнулить свои счета и приобрести иностранную валюту. Такое уже проходили в 2014-2015 годах. Итог всем известен...
Под Приват, кстати, готовился мораторий (временная заморозка всех средств на определенный период) - на тот случай, если что-то пойдет не так.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:45
Вклади в Ощаді гарантуються економічною і військовою могутністю Неньки України.
Як і кожний банк Ощад може мати проблеми...але ці проблеми Мінфін повинен вирішити.
Ось наприклад, зараз НБУ поставив перед Мінфіном завдання дорезервуватись на 17.5 млрд грн по кредитах виданих до 2014 року. Це потягне збільшення капіталу. Ось і побачим як Мінфін дбає про надійність банки.
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:01
Re: Ощадбанк
Написал заявление на имя начальника областного филиала. Прошу разъяснить мне что означает и где я могу увидеть размер надбавки к ставке по трёхлетнему депо, заключённому мной пару лет назад, а именно:
"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".
Насчёт сроков получил заверения, что если разбирательств для ответа не потребуется- то до 10 дней. Иначе - месяц.
Жду, пока гора родит мышь )
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:24
этот банк никому не отвечает,моё заявление уже третий месяц пылится без ответа
никому не верю
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