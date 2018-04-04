Додано: Пон 02 кві, 2018 09:50

greenozon написав: якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника? якщо Ощад не входить в зону впливу ФГВФО тоді яким законом забезпечується вся сума вкладника?

Всё просто - если в законе написано, что 100% государство гарантирует - то всем всё вернут. Каким образом - это уже другой вопрос. Всегда можно напечатать и выплатить положенное вкладчикам. Самое главное - чтобы при этом не было массового снятия денег со счетов, что в конечном итоге отразится на инфляции и приведет к катастрофической, неконтролируемой девальвации национальной валюты. Никто не допустит банкротсва крупнейшего государственного банка, иначе будет крах всей системы, и национальной валюты в том числе. Так было с Приватом, когда он уже находился в предбанкротном состоянии. Еще бы, ведь Коломойский и Ко вывели (попросту, украли) из банка 5,5 млрд. долларов денег вкладчиков. Государство взяло Приват к себе под крыло, успокоив население, что всё нормально. Деньги есть, всем всё выплачивается, платежи ходят, банк работает. За образовавшуюся в результате масштабной аферы века дыру будут платить все без исключения налогоплательщики страны из своего кармана в течение нескольких лет, некоторые этого даже не заметят. Главное было - не допустить паники и массового оттока средств, которые, безусловно, хлынут на валютный рынок и подстегнут спрос на валюту. У государства всегда есть возможность использовать административный ресурс (вводить временный мораторий, лимиты на снятие наличных) - но эти меры крайние и их надо использовать очень осторожно, т.к. они могут еще больше подстегнуть волнение населения и вкладчики любой ценой будут пытаться обнулить свои счета и приобрести иностранную валюту. Такое уже проходили в 2014-2015 годах. Итог всем известен...Под Приват, кстати, готовился мораторий (временная заморозка всех средств на определенный период) - на тот случай, если что-то пойдет не так.