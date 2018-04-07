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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1308130913101311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:13

  sens написав:
  Ratatui написав:Уряд пока не может найти обещанных денег на пенсии воякам и ментам
подтверждаю , с января пенсия не изменилась .


А в отделениях ощада тётки рассказывают, что Рева где-то тужится, но денег пока нет. Приходите в мае.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:24

  Ratatui написав:
  sens написав:
  Ratatui написав:Уряд пока не может найти обещанных денег на пенсии воякам и ментам
подтверждаю , с января пенсия не изменилась .


А в отделениях ощада тётки рассказывают, что Рева где-то тужится, но денег пока нет. Приходите в мае.

наша пенсия числа 6ого обычно уже есть на карте Арсенал
ранее карта была на 1 год , теперь уже на 3 - думаю о пенсионерах хорошо и что им еще долго и счастливо
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:00

Re: Ощадбанк

Alfa_Otstoy написав:тут спор про лояльность по депо более 10к$. не страшно больше фонда в ощаде держать?
Чего бояться? Выдают свеженапечатанными, с голубой полоской
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:05

Re: Ощадбанк

По факту все держат денежку на свой страх и риск в любом банке Украины включая этот.

Юкрэйниан, шо там в Пибке? Подняли лимит, или ежедневная потачка все та же: 5000 грн в день?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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  #<1 ... 1308130913101311
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