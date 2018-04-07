А в отделениях ощада тётки рассказывают, что Рева где-то тужится, но денег пока нет. Приходите в мае.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:13
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:24
наша пенсия числа 6ого обычно уже есть на карте Арсенал
ранее карта была на 1 год , теперь уже на 3 - думаю о пенсионерах хорошо и что им еще долго и счастливо
никому не верю
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:00
Re: Ощадбанк
Чего бояться? Выдают свеженапечатанными, с голубой полоской
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:05
Re: Ощадбанк
По факту все держат денежку на свой страх и риск в любом банке Украины включая этот.
Юкрэйниан, шо там в Пибке? Подняли лимит, или ежедневная потачка все та же: 5000 грн в день?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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