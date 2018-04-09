А в отделениях ощада тётки рассказывают, что Рева где-то тужится, но денег пока нет. Приходите в мае.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:13
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:24
наша пенсия числа 6ого обычно уже есть на карте Арсенал
ранее карта была на 1 год , теперь уже на 3 - думаю о пенсионерах хорошо и что им еще долго и счастливо
никому не верю
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:00
Re: Ощадбанк
Чего бояться? Выдают свеженапечатанными, с голубой полоской
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:05
Re: Ощадбанк
По факту все держат денежку на свой страх и риск в любом банке Украины включая этот.
Юкрэйниан, шо там в Пибке? Подняли лимит, или ежедневная потачка все та же: 5000 грн в день?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Нед 08 кві, 2018 05:35
Re: Ощадбанк
держат только депукаки, им так проще .
простые же используют любой из банков как вариант передержки.
Деньги постоянно кочуют в размере 200к . 200к - это не просто "под Фонд" , это еще сумма которая неинтересна финмониторингу. Как только начинаешь наливать до краев , сразу начинается возня - откуда у одного чела столько денег.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:56
Re: Ощадбанк
я за отопление буду платить 27.12.2018 за сезон 2017/2018.Передерживаю на МЗ.Если б рыжий не дурил с отоплением МОП по одной из хат- платил бы в срок по всем,а так все хаты с передержкой за это время почти отобьют рыжий дуреж на МЗ. Пока доверить гривну некому.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 08 кві, 2018 23:48
Re: Ощадбанк
Що відбувається з Ощадбанком, чи насправді він уже не той бюрокртичний "монстр". Про це в розмові з головою Андрієм Пишним.
Додано: Пон 09 кві, 2018 23:34
Re: Ощадбанк
bosson513
Вы имеете в виду интерес финмониторинга, если наливать 200к в один банк?
Насколько я знаю, если человек наливает эту сумму или даже большую, но в разные банки частями, не превышающими 150к, то никакого интереса к нему не будет.
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