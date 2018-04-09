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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1309131013111312>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:13

  sens написав:
  Ratatui написав:Уряд пока не может найти обещанных денег на пенсии воякам и ментам
подтверждаю , с января пенсия не изменилась .


А в отделениях ощада тётки рассказывают, что Рева где-то тужится, но денег пока нет. Приходите в мае.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:24

  Ratatui написав:
  sens написав:
  Ratatui написав:Уряд пока не может найти обещанных денег на пенсии воякам и ментам
подтверждаю , с января пенсия не изменилась .


А в отделениях ощада тётки рассказывают, что Рева где-то тужится, но денег пока нет. Приходите в мае.

наша пенсия числа 6ого обычно уже есть на карте Арсенал
ранее карта была на 1 год , теперь уже на 3 - думаю о пенсионерах хорошо и что им еще долго и счастливо
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:00

Re: Ощадбанк

Alfa_Otstoy написав:тут спор про лояльность по депо более 10к$. не страшно больше фонда в ощаде держать?
Чего бояться? Выдают свеженапечатанными, с голубой полоской
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:05

Re: Ощадбанк

По факту все держат денежку на свой страх и риск в любом банке Украины включая этот.

Юкрэйниан, шо там в Пибке? Подняли лимит, или ежедневная потачка все та же: 5000 грн в день?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 05:35

Re: Ощадбанк

  Binimovich написав:По факту все держат денежку на свой страх и риск в любом банке Украины включая этот.


держат только депукаки, им так проще .
простые же используют любой из банков как вариант передержки.
Деньги постоянно кочуют в размере 200к . 200к - это не просто "под Фонд" , это еще сумма которая неинтересна финмониторингу. Как только начинаешь наливать до краев , сразу начинается возня - откуда у одного чела столько денег.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:56

Re: Ощадбанк

  bosson513 написав:держат только депукаки, им так проще .
простые же используют любой из банков как вариант передержки

я за отопление буду платить 27.12.2018 за сезон 2017/2018.Передерживаю на МЗ.Если б рыжий не дурил с отоплением МОП по одной из хат- платил бы в срок по всем,а так все хаты с передержкой за это время почти отобьют рыжий дуреж на МЗ. Пока доверить гривну некому.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 23:48

Re: Ощадбанк

Що відбувається з Ощадбанком, чи насправді він уже не той бюрокртичний "монстр". Про це в розмові з головою Андрієм Пишним.

https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/635684/
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:34

Re: Ощадбанк

bosson513

Деньги постоянно кочуют в размере 200к . 200к - это не просто "под Фонд" , это еще сумма которая неинтересна финмониторингу. Как только начинаешь наливать до краев , сразу начинается возня - откуда у одного чела столько денег.


Вы имеете в виду интерес финмониторинга, если наливать 200к в один банк?
Насколько я знаю, если человек наливает эту сумму или даже большую, но в разные банки частями, не превышающими 150к, то никакого интереса к нему не будет.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 03:32

Re: Ощадбанк

  Сержик написав:Насколько я знаю, если человек наливает эту сумму или даже большую, но в разные банки частями, не превышающими 150к, то никакого интереса к нему не будет.


Вы пересказали мои слова еще раз.
Повторение - мать учения.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 05:34

  bosson513 написав:
  Сержик написав:Насколько я знаю, если человек наливает эту сумму или даже большую, но в разные банки частями, не превышающими 150к, то никакого интереса к нему не будет.


Вы пересказали мои слова еще раз.
Повторение - мать учения.
вам намекнули , иногда лучше часть НЕДОНЕСТИ в банк,чем из-за элементарной жадности искать оправдания на свою пятую точку. Удачи
никому не верю
sens
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