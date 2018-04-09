Додано: Пон 09 кві, 2018 23:34

Деньги постоянно кочуют в размере 200к . 200к - это не просто "под Фонд" , это еще сумма которая неинтересна финмониторингу. Как только начинаешь наливать до краев , сразу начинается возня - откуда у одного чела столько денег.

Вы имеете в виду интерес финмониторинга, если наливать 200к в один банк?Насколько я знаю, если человек наливает эту сумму или даже большую, но в разные банки частями, не превышающими 150к, то никакого интереса к нему не будет.