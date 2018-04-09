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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1309131013111312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 06:13

Re: Ощадбанк

Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:47

  BIGor написав:Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.


Дуже дивно пишете.
У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою?
Ethereum
 
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  #<1 ... 1309131013111312
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