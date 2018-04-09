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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 06:13
Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 07:47
BIGor написав:
Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.
Дуже дивно пишете.
У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою?
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Додано: Вів 10 кві, 2018 09:28
serg1974 написав:
Написал заявление на имя начальника областного филиала. Прошу разъяснить мне что означает и где я могу увидеть размер надбавки к ставке по трёхлетнему депо, заключённому мной пару лет назад, а именно:
"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".
Насчёт сроков получил заверения, что если разбирательств для ответа не потребуется- то до 10 дней. Иначе - месяц.
Жду, пока гора родит мышь )
Сегодня поинтересовался в областном отделе продаж сроками ответа - "ответим в сроки, предусмотренные законодательно".
Вероятно, для ответа им потребовалось "разбирательство".
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