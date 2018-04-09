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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1309131013111312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 06:13

Re: Ощадбанк

Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:47

  BIGor написав:Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.


Дуже дивно пишете.
У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:28

  serg1974 написав:Написал заявление на имя начальника областного филиала. Прошу разъяснить мне что означает и где я могу увидеть размер надбавки к ставке по трёхлетнему депо, заключённому мной пару лет назад, а именно:

"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".

Насчёт сроков получил заверения, что если разбирательств для ответа не потребуется- то до 10 дней. Иначе - месяц.

Жду, пока гора родит мышь )


Сегодня поинтересовался в областном отделе продаж сроками ответа - "ответим в сроки, предусмотренные законодательно".

Вероятно, для ответа им потребовалось "разбирательство".
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:26

  clientage написав:https://promo.oschadbank.ua/
4.1.Гарантовані Подарунки:
Поповнення мобільного рахунку на 50 (п’ятдесят) гривень, загальною кількістю 3500 (три тисячі п’ятсот) одиниць (надалі – Гарантовані Подарунки Акції) за першу транзакцію з використанням NFC та Додатків;

Очікуйте поповнення протягом 2х діб

Вже тиждень минув, а нічого нема :(
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:28

  vollena71 написав:
  clientage написав:https://promo.oschadbank.ua/
4.1.Гарантовані Подарунки:
Поповнення мобільного рахунку на 50 (п’ятдесят) гривень, загальною кількістю 3500 (три тисячі п’ятсот) одиниць (надалі – Гарантовані Подарунки Акції) за першу транзакцію з використанням NFC та Додатків;

Очікуйте поповнення протягом 2х діб

Вже тиждень минув, а нічого нема :(

А я с 23 марта всё жду СМС-ку с подтверждением пополняхи
Сначала саппорт грил, шо ота СМСка таки ушла 4 апреля, но ко мне не пришла
а щас предлагает ещё раз зарегиться, т.к. мол в Акции нуна регится ПОСЛЕ проведения платежа через Ж-Пей :)
Попробовал перерегиться. Сис-ма не хочет повторно региться на предыдущее мыло...
Пошёл генерить новое мыло :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:01

  clientage написав:А я с 23 марта всё жду СМС-ку с подтверждением пополняхи
Сначала саппорт грил, шо ота СМСка таки ушла 4 апреля, но ко мне не пришла
а щас предлагает ещё раз зарегиться, т.к. мол в Акции нуна регится ПОСЛЕ проведения платежа через Ж-Пей :)
Попробовал перерегиться. Сис-ма не хочет повторно региться на предыдущее мыло...
Пошёл генерить новое мыло :mrgreen:

О, пришло пополнение :D Регистрировалась до проведения платежа.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:19

  Ethereum написав:
  BIGor написав:Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.


Дуже дивно пишете.
У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою?


Выдавали $ за крайний месяц по предзаказу, правда, два раза, и нормальными купюрами, четко и без очередей, в отдельной кассе. Даже звонили, типа, не забыли подойти, чтобы забрать :wink:
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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