Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1309131013111312 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 442 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 31% 135 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 26% 117 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 90 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 442 Додано: Вів 10 кві, 2018 06:13 Re: Ощадбанк Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую. BIGor

Повідомлень: 2263 З нами з: 19.09.10 Подякував: 329 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 07:47 BIGor написав: Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую. Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.



Дуже дивно пишете.

У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою? Дуже дивно пишете.У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою? Ethereum Повідомлень: 58 З нами з: 11.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 09:28 serg1974 написав: Написал заявление на имя начальника областного филиала. Прошу разъяснить мне что означает и где я могу увидеть размер надбавки к ставке по трёхлетнему депо, заключённому мной пару лет назад, а именно:



"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".



Насчёт сроков получил заверения, что если разбирательств для ответа не потребуется- то до 10 дней. Иначе - месяц.



Жду, пока гора родит мышь ) Написал заявление на имя начальника областного филиала. Прошу разъяснить мне что означает и где я могу увидеть размер надбавки к ставке по трёхлетнему депо, заключённому мной пару лет назад, а именно:"Сторони погоджуються, що розмір % ставки, зазначений у цьому пункті договору, збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг "Ексклюзивний", затвердженої банком на дату укладання цього договору".Насчёт сроков получил заверения, что если разбирательств для ответа не потребуется- то до 10 дней. Иначе - месяц.Жду, пока гора родит мышь )



Сегодня поинтересовался в областном отделе продаж сроками ответа - "ответим в сроки, предусмотренные законодательно".



Вероятно, для ответа им потребовалось "разбирательство". Сегодня поинтересовался в областном отделе продаж сроками ответа - "ответим в сроки, предусмотренные законодательно".Вероятно, для ответа им потребовалось "разбирательство". serg1974 Повідомлень: 586 З нами з: 27.10.10 Подякував: 28 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 10:26 clientage написав: https://promo.oschadbank.ua/

4.1.Гарантовані Подарунки:

Поповнення мобільного рахунку на 50 (п’ятдесят) гривень, загальною кількістю 3500 (три тисячі п’ятсот) одиниць (надалі – Гарантовані Подарунки Акції) за першу транзакцію з використанням NFC та Додатків;

https://promo.oschadbank.ua/4.1.Поповнення мобільного рахунку на 50 (п’ятдесят) гривень, загальною кількістю 3500 (три тисячі п’ятсот) одиниць (надалі – Гарантовані Подарунки Акції) за першу транзакцію з використанням NFC та Додатків;

Очікуйте поповнення протягом 2х діб

Вже тиждень минув, а нічого нема Вже тиждень минув, а нічого нема VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. vollena71

Повідомлень: 1218 З нами з: 18.09.13 Подякував: 267 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 11:28 vollena71 написав: clientage написав: https://promo.oschadbank.ua/

4.1.Гарантовані Подарунки:

Поповнення мобільного рахунку на 50 (п’ятдесят) гривень, загальною кількістю 3500 (три тисячі п’ятсот) одиниць (надалі – Гарантовані Подарунки Акції) за першу транзакцію з використанням NFC та Додатків;

https://promo.oschadbank.ua/4.1.Поповнення мобільного рахунку на 50 (п’ятдесят) гривень, загальною кількістю 3500 (три тисячі п’ятсот) одиниць (надалі – Гарантовані Подарунки Акції) за першу транзакцію з використанням NFC та Додатків;

Очікуйте поповнення протягом 2х діб

Вже тиждень минув, а нічого нема Вже тиждень минув, а нічого нема

А я с 23 марта всё жду СМС-ку с подтверждением пополняхи

Сначала саппорт грил, шо ота СМСка таки ушла 4 апреля, но ко мне не пришла

а щас предлагает ещё раз зарегиться, т.к. мол в Акции нуна регится ПОСЛЕ проведения платежа через Ж-Пей

Попробовал перерегиться. Сис-ма не хочет повторно региться на предыдущее мыло...

Пошёл генерить новое мыло А я с 23 марта всё жду СМС-ку с подтверждением пополняхиСначала саппорт грил, шо ота СМСка таки ушла 4 апреля, но ко мне не пришлаа щас предлагает ещё раз зарегиться, т.к. мол в Акции нуна регится ПОСЛЕ проведения платежа через Ж-ПейПопробовал перерегиться. Сис-ма не хочет повторно региться на предыдущее мыло...Пошёл генерить новое мыло ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24134 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1945 раз. Подякували: 2712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 12:01 clientage написав: А я с 23 марта всё жду СМС-ку с подтверждением пополняхи

Сначала саппорт грил, шо ота СМСка таки ушла 4 апреля, но ко мне не пришла

а щас предлагает ещё раз зарегиться, т.к. мол в Акции нуна регится ПОСЛЕ проведения платежа через Ж-Пей

Попробовал перерегиться. Сис-ма не хочет повторно региться на предыдущее мыло...

Пошёл генерить новое мыло А я с 23 марта всё жду СМС-ку с подтверждением пополняхиСначала саппорт грил, шо ота СМСка таки ушла 4 апреля, но ко мне не пришлаа щас предлагает ещё раз зарегиться, т.к. мол в Акции нуна регится ПОСЛЕ проведения платежа через Ж-ПейПопробовал перерегиться. Сис-ма не хочет повторно региться на предыдущее мыло...Пошёл генерить новое мыло

О, пришло пополнение Регистрировалась до проведения платежа. О, пришло пополнениеРегистрировалась до проведения платежа. VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. vollena71

Повідомлень: 1218 З нами з: 18.09.13 Подякував: 267 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 12:19 Ethereum написав: BIGor написав: Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую. Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.



Дуже дивно пишете.

У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою? Дуже дивно пишете.У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою?



Выдавали $ за крайний месяц по предзаказу, правда, два раза, и нормальными купюрами, четко и без очередей, в отдельной кассе. Даже звонили, типа, не забыли подойти, чтобы забрать Выдавали $ за крайний месяц по предзаказу, правда, два раза, и нормальными купюрами, четко и без очередей, в отдельной кассе. Даже звонили, типа, не забыли подойти, чтобы забрать "Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?" Binimovich Повідомлень: 3800 З нами з: 24.01.14 Подякував: 828 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1309131013111312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням kostya77, slasva, Stringer, vitaliy1111, Vorlon,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: IGNAT WachtAmRhein і 5 гостейМодератори: Ірина_ реклама