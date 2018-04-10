Ну як дивно? Я пишу про реальну історію. І які відділення з 50к без замовлення? Забирав по 150 долярів. Про які 50К без заказу Ви пишете? Це сміх.
Квесторе_поверніться написав:BIGor написав:Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.
Це де такі бізобразія?
Ощад в Києві на Берестейській. Я витратив дуже багато свого особистого часу і нервів, щоб поїздити по 4-х відділенях Ощаду в Києві. І ніякі окремі каси для депозитчиків - завжди в черзі разом з пенсіонерами. Радити звертитись чи ні не буду. Але я попереджував.