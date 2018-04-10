Ethereum написав:Дуже дивно пишете. У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою?
Ну як дивно? Я пишу про реальну історію. І які відділення з 50к без замовлення? Забирав по 150 долярів. Про які 50К без заказу Ви пишете? Це сміх.
Квесторе_поверніться написав:
BIGor написав:Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.
Це де такі бізобразія?
Ощад в Києві на Берестейській. Я витратив дуже багато свого особистого часу і нервів, щоб поїздити по 4-х відділенях Ощаду в Києві. І ніякі окремі каси для депозитчиків - завжди в черзі разом з пенсіонерами. Радити звертитись чи ні не буду. Але я попереджував.
Про які 150дол в Києві Ви пишете? Ще дрібніших відділень не спробували у якомусь селі пошукати?
Київ - це село? Дуже смішно. Банк або виконує свої зобовязання - або ні. За моєї практики не виконували свої зобовязвння лише "РД Банк" та "Ощадбанк".
про Киев - да,большое село,так как количество не киевлян и особенно переселенцев , сделала город в солянку,винегрет городского типа и не надо обижаться. Про банк - не нравится отделение,смело маршируете в другое,не нравится или не подходит другое - меняйте банк. В дни пенсий и оплаты коммунальных этот банк обхожу стороной
Про які 150дол в Києві Ви пишете? Ще дрібніших відділень не спробували у якомусь селі пошукати?
Київ - це село? Дуже смішно. Банк або виконує свої зобовязання - або ні. За моєї практики не виконували свої зобовязвння лише "РД Банк" та "Ощадбанк".
про Киев - да,большое село,так как количество не киевлян и особенно переселенцев , сделала город в солянку,винегрет городского типа и не надо обижаться. Про банк - не нравится отделение,смело маршируете в другое,не нравится или не подходит другое - меняйте банк. В дни пенсий и оплаты коммунальных этот банк обхожу стороной
Я вообще-то в советах не нуждаюсь, я же сам предупреждаю других. И дело тут не в "нравиться"/ "ненравиться" - дело в невыполнении банком своих обязательств.