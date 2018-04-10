RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1310131113121313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:44

  Ethereum написав:Дуже дивно пишете.
У великому відділенні завжди є 50К без заказу. А при замовленні з депо безплатно видають. 1.5 місяці?? Ви не перепутали нас з рашою?

Ну як дивно? Я пишу про реальну історію. І які відділення з 50к без замовлення? Забирав по 150 долярів. Про які 50К без заказу Ви пишете? Це сміх.

  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:Хуже банка не встречал, забирал депо 1,5 месяца. В банке говорят, что карточка - это очень удобно (вспоминаю незлым тихим словои госпожу Гонтареву, с ее кешлесс экономикой). А с карты деньги снять нереально. Заказать тоже. Почти все отделения позакрывали в СБ. Короче, из 4 отделений, которые мне пришлось обходить нормальное только одно. Этот банк остался кассой для пенсионеров, новые вывески и продукты до одного места. В одном отделении хотели взять с меня 50 грн. за заказ денег. Когда я отказался - сказали что больше не хотят со мной работать. Вообщем оценка 2/5. Никому не советую.

Це де такі бізобразія? :mrgreen:

Ощад в Києві на Берестейській. Я витратив дуже багато свого особистого часу і нервів, щоб поїздити по 4-х відділенях Ощаду в Києві. І ніякі окремі каси для депозитчиків - завжди в черзі разом з пенсіонерами. Радити звертитись чи ні не буду. Але я попереджував.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 19.09.10
Подякував: 331 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:22

BIGor

Про які 150дол в Києві Ви пишете? Ще дрібніших відділень не спробували у якомусь селі пошукати?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1120
З нами з: 25.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:48

  Scholar написав:BIGor

Про які 150дол в Києві Ви пишете? Ще дрібніших відділень не спробували у якомусь селі пошукати?

Можливі різні обставини.
Клієнт сьогодні замовляє...а завтра йому його мільйони досталяють у любе відділення.
Так має працювати Мій банк. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24382
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:32

Re: Ощадбанк

На днях до пасхи 4к валюти позаказу - без проблем видали.
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 962
З нами з: 31.10.12
Подякував: 152 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:23

  Scholar написав:BIGor

Про які 150дол в Києві Ви пишете? Ще дрібніших відділень не спробували у якомусь селі пошукати?

Київ - це село? Дуже смішно. Банк або виконує свої зобовязання - або ні. За моєї практики не виконували свої зобовязвння лише "РД Банк" та "Ощадбанк".
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 19.09.10
Подякував: 331 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 05:25

  BIGor написав:
  Scholar написав:BIGor

Про які 150дол в Києві Ви пишете? Ще дрібніших відділень не спробували у якомусь селі пошукати?

Київ - це село? Дуже смішно. Банк або виконує свої зобовязання - або ні. За моєї практики не виконували свої зобовязвння лише "РД Банк" та "Ощадбанк".
про Киев - да,большое село,так как количество не киевлян и особенно переселенцев , сделала город в солянку,винегрет городского типа и не надо обижаться. Про банк - не нравится отделение,смело маршируете в другое,не нравится или не подходит другое - меняйте банк. В дни пенсий и оплаты коммунальных этот банк обхожу стороной
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10709
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 06:24

  sens написав:
  BIGor написав:
  Scholar написав:BIGor

Про які 150дол в Києві Ви пишете? Ще дрібніших відділень не спробували у якомусь селі пошукати?

Київ - це село? Дуже смішно. Банк або виконує свої зобовязання - або ні. За моєї практики не виконували свої зобовязвння лише "РД Банк" та "Ощадбанк".
про Киев - да,большое село,так как количество не киевлян и особенно переселенцев , сделала город в солянку,винегрет городского типа и не надо обижаться. Про банк - не нравится отделение,смело маршируете в другое,не нравится или не подходит другое - меняйте банк. В дни пенсий и оплаты коммунальных этот банк обхожу стороной

Я вообще-то в советах не нуждаюсь, я же сам предупреждаю других. И дело тут не в "нравиться"/ "ненравиться" - дело в невыполнении банком своих обязательств.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 19.09.10
Подякував: 331 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:43

Re: Ощадбанк

  BIGor написав:дело в невыполнении банком своих обязательств
пишите заявление , чтобы был факт и получить письменный ответ - ваше предостережение это некорректно . з.ы. как раз Вы в советах нуждаетесь,если упорством пытаетесь решить проблему
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10709
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:23

Re: Ощадбанк

valya написав:На днях до пасхи 4к валюти позаказу - без проблем видали.
Два раза по 2К выдали по предзаказу без проблем в отдельной кассе без очереди, немаленький райцентр.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3801
З нами з: 24.01.14
Подякував: 828 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:19

Binimovich Не мешайте человеку убеждать себя выйти из банки.
Да, все плохо, везде одни враги, ощад - ищадие ада: денех не выдают, бабки затаптывают толпами в отделениях, приложение не работает на нокии 3310 и все такое.
Son of Sun
 
Повідомлень: 169
З нами з: 25.04.14
Подякував: 80 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1310131113121313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.