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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:17

Re: Ощадбанк

  Son of Sun написав:Да, все плохо, везде одни враги, ощад - ищадие ада: денех не выдают, бабки затаптывают толпами в отделениях, приложение не работает на нокии 3310 и все такое.

Засланный казачёк? Я уже говорил несколько раз, для тупых могу повторить еще раз: или банк выполняет свои обязательства - или нет. В данном случае банк свои обязательства не выполнил. А нокии, враги - это у вас в методах так написано? Закидывать недовольных клиентов тупыми фразочками? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:34

v57 работешь после смены? И где таких идиотов-казачков в Ощаде держат?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:34

Re: Ощадбанк

BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:37

  BIGor написав:v57 работешь после смены? И где таких идиотов-казачков в Ощаде держат?

не
я волонтер
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:17

BIGor Меня многое устраивает из того, чем пользуюсь (пользуюсь услугами выборочно).
Бабули напрягают, но пытаюсь работать без участия человеческого фактора, потому с ними почти не пересекаюсь. Факт в том, что медленно, но изменения происходят и в Ощаде. Как сказали, не нравится - не ешьте.
Высказали свое мнение? Так назовите имена (№ отделения, кто волынил) и время, чтобы получили пинка под зад виновные.

Соглашусь, что есть банки и покомфортнее, но идеальных нет.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:58

  Zochan написав:BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?

Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.
BIGor
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