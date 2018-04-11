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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:17
Son of Sun написав:
Да, все плохо, везде одни враги, ощад - ищадие ада: денех не выдают, бабки затаптывают толпами в отделениях, приложение не работает на нокии 3310 и все такое.
Засланный казачёк? Я уже говорил несколько раз, для тупых могу повторить еще раз: или банк выполняет свои обязательства - или нет
. В данном случае банк свои обязательства не выполнил. А нокии, враги - это у вас в методах так написано? Закидывать недовольных клиентов тупыми фразочками?
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BIGor
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:34
v57 работешь после смены? И где таких идиотов-казачков в Ощаде держат?
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BIGor
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:34
BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?
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Zochan
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:37
BIGor написав:v57
работешь после смены? И где таких идиотов-казачков в Ощаде держат?
не
я волонтер
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v57
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Додано: Сер 11 кві, 2018 19:17
BIGor Меня многое устраивает из того, чем пользуюсь (пользуюсь услугами выборочно).
Бабули напрягают, но пытаюсь работать без участия человеческого фактора, потому с ними почти не пересекаюсь. Факт в том, что медленно, но изменения происходят и в Ощаде. Как сказали, не нравится - не ешьте.
Высказали свое мнение? Так назовите имена (№ отделения, кто волынил) и время, чтобы получили пинка под зад виновные.
Соглашусь, что есть банки и покомфортнее, но идеальных нет.
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Son of Sun
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Додано: Сер 11 кві, 2018 19:58
Zochan написав:BIGor
, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?
Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.
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BIGor
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:22
BIGor написав: Zochan написав:BIGor
, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?
Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.
Пока вы не назвали ни одного номера отделения или фамилии прокидавшего вас с заказом менеджера.
Так что мягко говоря вы выглядите как троль.
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curiousobro
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:40
curiousobro написав:
Так что мягко говоря вы выглядите как троль.
Вы не одиноки - тоже сложилось такое впечатление
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Кассандра
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