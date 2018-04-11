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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:34
Re: Ощадбанк
BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:17
BIGor Меня многое устраивает из того, чем пользуюсь (пользуюсь услугами выборочно).
Бабули напрягают, но пытаюсь работать без участия человеческого фактора, потому с ними почти не пересекаюсь. Факт в том, что медленно, но изменения происходят и в Ощаде. Как сказали, не нравится - не ешьте.
Высказали свое мнение? Так назовите имена (№ отделения, кто волынил) и время, чтобы получили пинка под зад виновные.
Соглашусь, что есть банки и покомфортнее, но идеальных нет.
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:58
Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:22
Пока вы не назвали ни одного номера отделения или фамилии прокидавшего вас с заказом менеджера.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:31
оплати смартфоном приносять смартфони... вернее дулю
OschadbankUA, вы дее?!
У вас тут пышный развод с аХцией!
дайте по попии вашему саппорту, уже чела 4 отудава ищут СМСку для меня с этим бонусом...
седня у них родилась мысля, шо МК в этой акции не участвует
И де это указано у Правилах?
То шо не участвуют МС лехтрон (обычные Экономки) я убедился лично, не смогёв подсоединить их у Г-Пэй, но МК хоть вяжется и платится нормально... но ДЕ мои пышные 50грн?
... делайте хоть что-нибудь!
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