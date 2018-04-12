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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:34

Re: Ощадбанк

BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:17

BIGor Меня многое устраивает из того, чем пользуюсь (пользуюсь услугами выборочно).
Бабули напрягают, но пытаюсь работать без участия человеческого фактора, потому с ними почти не пересекаюсь. Факт в том, что медленно, но изменения происходят и в Ощаде. Как сказали, не нравится - не ешьте.
Высказали свое мнение? Так назовите имена (№ отделения, кто волынил) и время, чтобы получили пинка под зад виновные.

Соглашусь, что есть банки и покомфортнее, но идеальных нет.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:58

  Zochan написав:BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?

Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:22

  BIGor написав:
  Zochan написав:BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?

Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.

Пока вы не назвали ни одного номера отделения или фамилии прокидавшего вас с заказом менеджера.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:31

оплати смартфоном приносять смартфони... вернее дулю

OschadbankUA, вы дее?!
У вас тут пышный развод с аХцией! :evil:
дайте по попии вашему саппорту, уже чела 4 отудава ищут СМСку для меня с этим бонусом...
седня у них родилась мысля, шо МК в этой акции не участвует
И де это указано у Правилах? :mrgreen:

https://promo.oschadbank.ua/Oschadbank_nfg_Venice.docx
3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни України, з повною дієздатністю та правоздатністю, яким виповнилося 18 років і які є власниками карт Masterсard®, емітованих Банком для використання фізичними особами (надалі – «Картка»), які здійснюють оплати за допомогою смартфона та мобільних Додатків Google Pay чи Ощад Pay, використовуючи Картку та які повністю погоджуються з Правилами, в порядку вказаному в п. 4.1. Правил (надалі – «Учасники Акції»).


То шо не участвуют МС лехтрон (обычные Экономки) я убедился лично, не смогёв подсоединить их у Г-Пэй, но МК хоть вяжется и платится нормально... но ДЕ мои пышные 50грн?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:36

  curiousobro написав:
  BIGor написав:
  Zochan написав:BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?

Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.

Пока вы не назвали ни одного номера отделения или фамилии прокидавшего вас с заказом менеджера.

А менеджер к выдаче денег в кассе какое имеет отношение? Пора бы знать, что деньги выдает кассир. А об самом отделении я уже писал. Нужно внимательнее читать.
BIGor
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