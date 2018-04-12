BIGor Меня многое устраивает из того, чем пользуюсь (пользуюсь услугами выборочно). Бабули напрягают, но пытаюсь работать без участия человеческого фактора, потому с ними почти не пересекаюсь. Факт в том, что медленно, но изменения происходят и в Ощаде. Как сказали, не нравится - не ешьте. Высказали свое мнение? Так назовите имена (№ отделения, кто волынил) и время, чтобы получили пинка под зад виновные.
Соглашусь, что есть банки и покомфортнее, но идеальных нет.
Zochan написав:BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?
Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.
Zochan написав:BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?
Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.
Пока вы не назвали ни одного номера отделения или фамилии прокидавшего вас с заказом менеджера.
OschadbankUA, вы дее?! У вас тут пышный развод с аХцией! дайте по попии вашему саппорту, уже чела 4 отудава ищут СМСку для меня с этим бонусом... седня у них родилась мысля, шо МК в этой акции не участвует И де это указано у Правилах?
3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які фізичні особи – громадяни України, з повною дієздатністю та правоздатністю, яким виповнилося 18 років і які є власниками карт Masterсard®, емітованих Банком для використання фізичними особами (надалі – «Картка»), які здійснюють оплати за допомогою смартфона та мобільних Додатків Google Pay чи Ощад Pay, використовуючи Картку та які повністю погоджуються з Правилами, в порядку вказаному в п. 4.1. Правил (надалі – «Учасники Акції»).
То шо не участвуют МС лехтрон (обычные Экономки) я убедился лично, не смогёв подсоединить их у Г-Пэй, но МК хоть вяжется и платится нормально... но ДЕ мои пышные 50грн?
Zochan написав:BIGor, є зрушення з замовленням валюти у відділенні Ощадбанку чи для Вас ця "місія неможлива"?
Всю суму отримав за 1,5 місяця. Четверте по рахунку відділення все віддало за два замовлення. Три попередні - повний аут. Це ненормально, що депозит треба збирати по всьому Києву більше місяця. Думаю з грошима в Ощаді повний ахтунг. І найголовніше - жодних вибачень. Банк вже вважає - що забрати свої кошти - це проблема клієнта.
Пока вы не назвали ни одного номера отделения или фамилии прокидавшего вас с заказом менеджера.
А менеджер к выдаче денег в кассе какое имеет отношение? Пора бы знать, что деньги выдает кассир. А об самом отделении я уже писал. Нужно внимательнее читать.
Шановний Представник Мого банку тут буває? 1. Як підняти ліміт на СЕП? а)можна в ІБ? б)по 0800? с) заявою в відділенні? 2. Як підняти ліміт на поповнення депо в ІБ? а)можна в ІБ? б)по 0800? с) заявою в відділенні? Може шановні форумчани в темі?
Квесторе_поверніться написав:Шановний Представник Мого банку тут буває? 1. Як підняти ліміт на СЕП? а)можна в ІБ? б)по 0800? с) заявою в відділенні? 2. Як підняти ліміт на поповнення депо в ІБ? а)можна в ІБ? б)по 0800? с) заявою в відділенні? Може шановні форумчани в темі?
а) - низзя вар. б) в обоих случаях точно работает, проверено а вот с) вам точно прийдется научить менагеров находить нужную заяву в компе
Квесторе_поверніться написав:Шановний Представник Мого банку тут буває? 1. Як підняти ліміт на СЕП? а)можна в ІБ? б)по 0800? с) заявою в відділенні? 2. Як підняти ліміт на поповнення депо в ІБ? а)можна в ІБ? б)по 0800? с) заявою в відділенні? Може шановні форумчани в темі?
а) - низзя вар. б) в обоих случаях точно работает, проверено а вот с) вам точно прийдется научить менагеров находить нужную заяву в компе