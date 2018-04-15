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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:36
Зачем Ощад???
Не долго было прекрасно..
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
За входящий безнал ладно, в конце концов не для этого карта, но зачем СЕП исходящий делать платным, тем более когда платный ощад24 и одновременно когда НБУ и Банки подталкивают население к cashless economy...
Очень жаль, надеюсь передумают.
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vadymbanker
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:44
vadymbanker написав:
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
Що за мій рахунок?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:44
vadymbanker написав:
Зачем Ощад???
Не долго было прекрасно..
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
За входящий безнал ладно, в конце концов не для этого карта, но зачем СЕП исходящий делать платным, тем более когда платный ощад24 и одновременно когда НБУ и Банки подталкивают население к cashless economy...
Очень жаль, надеюсь передумают.
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Ничо они не передумают
И на ГИОЦе теперь оплата картой ощада с комисс
И пимпочку "погасить кредит" окончательно випиляли в ИБ, хотя она так и не заработала
Обчем с такими тариХфами хай идут лесом по МоейСтране, мона с песней и барабаном на шее
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:52
Вход по б.н. на МК ведь был 0%!
А вы говорите о подьеме ком. с 0.5% до 1%?
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BigMan
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:55
BigMan написав:Вход по б.н. на МК ведь был 0%!
А вы говорите о подьеме ком. с 0.5% до 1%?
вы пишите про мiй комфорт, он остался 0%, но кому он на хрен нужен, а мiй рахунок стал 1% вместо 0.5%
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vadymbanker
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:55
Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
Що за мій рахунок?
В тарифе "мій рахунок" открывают карты под депозиты, бывш. Экономные
А в тарифе "мій камХорт" открывают МК, бывш. Стандарт.
Ну и по Экономке никак не дадут ладу по комисс на б/н-пополняху(в т.ч. и на попогашение кредзадолженности по карткредиту), то 1%, то 0.5%, то вот теперь опять 1% хочут
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:58
vadymbanker написав:
вы пишите про мiй комфорт, он остался 0%, но кому он на хрен нужен
неее, так в нём же и есть вся суть кешлесс расчетофф
пополняется по б/н нашару, расчет в ПОСе нашару, а вот обнал с комисс 1%+
ээт даже не Пышный придумал же
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 16 кві, 2018 16:12
clientage написав: vadymbanker написав:
вы пишите про мiй комфорт, он остался 0%, но кому он на хрен нужен
неее, так в нём же и есть вся суть кешлесс расчетофф
пополняется по б/н нашару, расчет в ПОСе нашару, а вот обнал с комисс 1%+
ээт даже не Пышный придумал же
я не могу признать карту, где либо пополнение в кассе/терминале либо снятие в кассе/ATM с комиссией(СВОИХ ЖЕ ДЕНЕГ, НЕ КРЕДИТНЫХ), - это не мыслимо в наше время. Мiй рахунок с 0.5% за вход СЕП и 0% за выход СЕП, был самым лучшем продуктом в Украине, я сравнил везде. Конечно моно, брать в счет нельзя, это полубанк с его финтехом.
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vadymbanker
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