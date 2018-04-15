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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1313131413151316>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:36

Re: Ощадбанк

Зачем Ощад???

Не долго было прекрасно..

С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.

За входящий безнал ладно, в конце концов не для этого карта, но зачем СЕП исходящий делать платным, тем более когда платный ощад24 и одновременно когда НБУ и Банки подталкивают население к cashless economy...

Очень жаль, надеюсь передумают.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:44

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.

Що за мій рахунок?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:44

  vadymbanker написав:Зачем Ощад???

Не долго было прекрасно..

С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.

За входящий безнал ладно, в конце концов не для этого карта, но зачем СЕП исходящий делать платным, тем более когда платный ощад24 и одновременно когда НБУ и Банки подталкивают население к cashless economy...

Очень жаль, надеюсь передумают.


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Ничо они не передумают
И на ГИОЦе теперь оплата картой ощада с комисс
И пимпочку "погасить кредит" окончательно випиляли в ИБ, хотя она так и не заработала :evil:
Обчем с такими тариХфами хай идут лесом по МоейСтране, мона с песней и барабаном на шее :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:52

Re: Ощадбанк

Вход по б.н. на МК ведь был 0%!

А вы говорите о подьеме ком. с 0.5% до 1%?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:55

Re: Ощадбанк

BigMan написав:Вход по б.н. на МК ведь был 0%!

А вы говорите о подьеме ком. с 0.5% до 1%?
вы пишите про мiй комфорт, он остался 0%, но кому он на хрен нужен, а мiй рахунок стал 1% вместо 0.5%


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:55

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.

Що за мій рахунок?

В тарифе "мій рахунок" открывают карты под депозиты, бывш. Экономные
А в тарифе "мій камХорт" открывают МК, бывш. Стандарт.

Ну и по Экономке никак не дадут ладу по комисс на б/н-пополняху(в т.ч. и на попогашение кредзадолженности по карткредиту), то 1%, то 0.5%, то вот теперь опять 1% хочут 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:58

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:вы пишите про мiй комфорт, он остался 0%, но кому он на хрен нужен

неее, так в нём же и есть вся суть кешлесс расчетофф
пополняется по б/н нашару, расчет в ПОСе нашару, а вот обнал с комисс 1%+
ээт даже не Пышный придумал же :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:12

Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:вы пишите про мiй комфорт, он остался 0%, но кому он на хрен нужен

неее, так в нём же и есть вся суть кешлесс расчетофф
пополняется по б/н нашару, расчет в ПОСе нашару, а вот обнал с комисс 1%+
ээт даже не Пышный придумал же :)
я не могу признать карту, где либо пополнение в кассе/терминале либо снятие в кассе/ATM с комиссией(СВОИХ ЖЕ ДЕНЕГ, НЕ КРЕДИТНЫХ), - это не мыслимо в наше время. Мiй рахунок с 0.5% за вход СЕП и 0% за выход СЕП, был самым лучшем продуктом в Украине, я сравнил везде. Конечно моно, брать в счет нельзя, это полубанк с его финтехом.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:41

  vadymbanker написав: моно, брать в счет нельзя, это полубанк с его финтехом.

в моно отправка СЕПа на следующий день - услуга на любителя
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:01

Ощадбанк

J написав:
  vadymbanker написав: моно, брать в счет нельзя, это полубанк с его финтехом.

в моно отправка СЕПа на следующий день - услуга на любителя
Неделю назад в Моне налог в Казначейство у меня не получилось отправить БЕЗ комиссии, выставил мне комиссию в 4%, в Ощаде24 - 0%!


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vadymbanker
 
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