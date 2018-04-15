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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:19
vadymbanker написав:
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
Откуда такая инфа?
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Son of Sun
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:24
https://www.oschadbank.ua/upload/iblock ... 1%80..xlsx
Son of Sun написав: vadymbanker написав:
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
Откуда такая инфа?
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
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vadymbanker
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