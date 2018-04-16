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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:19

  vadymbanker написав:С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.

Откуда такая инфа?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:24

Re: Ощадбанк

Son of Sun написав:
  vadymbanker написав:С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.

Откуда такая инфа?
https://www.oschadbank.ua/upload/iblock ... 1%80..xlsx



Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:42

vadymbanker
М-да, сложно пользоваться услугами банок, у которых меняются условия каждый квартал по настроению менеджера.
Есть выбор и он не в пользу данного банка. Проведем работу с теми, кто имеет счета здесь, чтобы повадно не было.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:32

  Son of Sun написав:
  vadymbanker написав:С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.

Откуда такая инфа?

Так теперь монобанк предоставит кешбек или глубокий анализ не компенсирует потери
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:51

Re: Ощадбанк

sens написав:Так теперь монобанк предоставит кешбек или глубокий анализ не компенсирует потери

viewtopic.php?p=4347594#p4347594
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:35

  Zochan написав:
sens написав:Так теперь монобанк предоставит кешбек или глубокий анализ не компенсирует потери

viewtopic.php?p=4347594#p4347594
мой депозит в универсале делает рисковым мои финансы в монобанке
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:35

Сегодня не смог расплатиться за обед, так как "мой банк" без предупреждения и без уведомления, как внутреннюю операцию, снял годичную абонплату 120 грн.за льготную карточку киевлянина.
И это уже второй год подряд такая подляна. За что я Вам плачу за смс информирование, Уроооды?
Если бы не пенсия, ноги бы здесь не было! Одни подставы на каждом шагу!
Ненавижу!
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:38

  acsir написав:Если бы не пенсия, ноги бы здесь не было! Одни подставы на каждом шагу!
Ненавижу!

Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:26

  mustbe написав:Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?

Мне то ничего не мешает. Другие банки не могут мою пенсию осилить.
Пока не могут, надеюсь.
acsir
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