Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:19
vadymbanker написав:
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
Откуда такая инфа?
Son of Sun
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:24
Son of Sun написав: vadymbanker написав:
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
Откуда такая инфа?
https://www.oschadbank.ua/upload/iblock ... 1%80..xlsx
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
vadymbanker
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Додано: Пон 16 кві, 2018 18:42
vadymbanker М-да, сложно пользоваться услугами банок, у которых меняются условия каждый квартал по настроению менеджера. Есть выбор и он не в пользу данного банка. Проведем работу с теми, кто имеет счета здесь, чтобы повадно не было.
Son of Sun
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Додано: Пон 16 кві, 2018 19:32
Son of Sun написав: vadymbanker написав:
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
Откуда такая инфа?
Так теперь монобанк предоставит кешбек или глубокий анализ не компенсирует потери
никому не верю
sens
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Додано: Пон 16 кві, 2018 19:51
sens написав:Так теперь монобанк предоставит кешбек или глубокий анализ не компенсирует потери viewtopic.php?p=4347594#p4347594
Zochan
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Додано: Пон 16 кві, 2018 21:35
мой депозит в универсале делает рисковым мои финансы в монобанке
никому не верю
sens
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:35
Сегодня не смог расплатиться за обед, так как "мой банк" без предупреждения и без уведомления, как внутреннюю операцию, снял годичную абонплату 120 грн.за льготную карточку киевлянина.
И это уже второй год подряд такая подляна. За что я Вам плачу за смс информирование, Уроооды? Если бы не пенсия, ноги бы здесь не было! Одни подставы на каждом шагу! Ненавижу!
acsir
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:38
acsir написав:
Если бы не пенсия, ноги бы здесь не было! Одни подставы на каждом шагу!
Ненавижу!
Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?
mustbe
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:26
mustbe написав:
Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?
Мне то ничего не мешает. Другие банки не могут мою пенсию осилить.
Пока не могут, надеюсь.
acsir
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