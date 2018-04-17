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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1314131513161317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:21

  Ratatui написав:
  acsir написав:
  mustbe написав:Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?

Мне то ничего не мешает. Другие банки не могут мою пенсию осилить.
Пока не могут, надеюсь.


Что за хитрая пенсия? :shock:

Обычно силовики и паровозники крепко привязаны к Ощаду :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:46

  Ratatui написав:
  acsir написав:
  mustbe написав:Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?

Мне то ничего не мешает. Другие банки не могут мою пенсию осилить.
Пока не могут, надеюсь.


Что за хитрая пенсия? :shock:

По Закону через Ощадбанк , в инете есть подсказка какие именно службы,войска,ведомства
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:14

А низзя под пенисю пенсионку оформить, а не кормить пышного абонкой за карту кыянына?
demichh
 
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