Обычно силовики и паровозники крепко привязаны к Ощаду
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:21
Обычно силовики и паровозники крепко привязаны к Ощаду
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:46
По Закону через Ощадбанк , в инете есть подсказка какие именно службы,войска,ведомства
никому не верю
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:14
А низзя под пенисю пенсионку оформить, а не кормить пышного абонкой за карту кыянына?
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