Обычно силовики и паровозники крепко привязаны к Ощаду
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:21
Обычно силовики и паровозники крепко привязаны к Ощаду
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:46
По Закону через Ощадбанк , в инете есть подсказка какие именно службы,войска,ведомства
никому не верю
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:14
А низзя под пенисю пенсионку оформить, а не кормить пышного абонкой за карту кыянына?
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:19
Да социальная КаКашка (под пенсию) нашару должна быть -- она же и проездной у метро.
То Ощад очередной раз с катушек съехал и стал брать абонку по шаровой карте. Нибойсь теперь опять нуна заяву накатать в отделении
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:21
Re: Ощадбанк
Вчера имел честь посетить Сберкассу. Это катастрофа. Украинцы, почему нас государственный банк держит за лохов? Вы читаете условия депозита? Договор не дают, он оказывается находится на инет странице ссылка на которую отображается ка 404...
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:30
было дело viewtopic.php?p=4081610#p4081610 ,порешали тогда.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, safonovstanislav і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|