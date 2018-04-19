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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1314131513161317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:21

  Ratatui написав:
  acsir написав:
  mustbe написав:Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?

Мне то ничего не мешает. Другие банки не могут мою пенсию осилить.
Пока не могут, надеюсь.


Что за хитрая пенсия? :shock:

Обычно силовики и паровозники крепко привязаны к Ощаду :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:46

  Ratatui написав:
  acsir написав:
  mustbe написав:Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?

Мне то ничего не мешает. Другие банки не могут мою пенсию осилить.
Пока не могут, надеюсь.


Что за хитрая пенсия? :shock:

По Закону через Ощадбанк , в инете есть подсказка какие именно службы,войска,ведомства
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:14

А низзя под пенисю пенсионку оформить, а не кормить пышного абонкой за карту кыянына?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:19

  demichh написав:А низзя под пенисю пенсионку оформить, а не кормить пышного абонкой за карту кыянына?

Да социальная КаКашка (под пенсию) нашару должна быть -- она же и проездной у метро.
То Ощад очередной раз с катушек съехал и стал брать абонку по шаровой карте. Нибойсь теперь опять нуна заяву накатать в отделении :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 06:21

Re: Ощадбанк

Вчера имел честь посетить Сберкассу. Это катастрофа. Украинцы, почему нас государственный банк держит за лохов? Вы читаете условия депозита? Договор не дают, он оказывается находится на инет странице ссылка на которую отображается ка 404...
optomius
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 06:30

  clientage написав:
  demichh написав:А низзя под пенисю пенсионку оформить, а не кормить пышного абонкой за карту кыянына?

Да социальная КаКашка (под пенсию) нашару должна быть -- она же и проездной у метро.
То Ощад очередной раз с катушек съехал и стал брать абонку по шаровой карте. Нибойсь теперь опять нуна заяву накатать в отделении :mrgreen:

было дело viewtopic.php?p=4081610#p4081610 ,порешали тогда.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 02:55

Re: Ощадбанк

Поділітся будь ласка враженнями від обслуговування у VIP відділенні. Чи є значні плюси / мінуси. Дяку.
pret
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 05:53

Извините, кто-нибудь может объяснить, как работают укрбанки? Открыл через Ощад 24/7 депозит валютный Дата відкриття 19 жовтня 2017
Указано там же, что Дата закриття 19 квітня 2018...
Сегодня уже 20 число! Деньги так на карточку и не поступили, депозит как был, так и висит (не был закрыт, продлен и т д)
Это нормально?
Ferox
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:15

  Ferox написав:Извините, кто-нибудь может объяснить, как работают укрбанки? Открыл через Ощад 24/7 депозит валютный Дата відкриття 19 жовтня 2017
Указано там же, что Дата закриття 19 квітня 2018...
Сегодня уже 20 число! Деньги так на карточку и не поступили, депозит как был, так и висит (не был закрыт, продлен и т д)
Это нормально?

Нормально. В 5:53 утра точно не будут.
До обеда зачислятся.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:19

  lov2108 написав:
  Ferox написав:Извините, кто-нибудь может объяснить, как работают укрбанки? Открыл через Ощад 24/7 депозит валютный Дата відкриття 19 жовтня 2017
Указано там же, что Дата закриття 19 квітня 2018...
Сегодня уже 20 число! Деньги так на карточку и не поступили, депозит как был, так и висит (не был закрыт, продлен и т д)
Это нормально?

Нормально. В 5:53 утра точно не будут.
До обеда зачислятся.

Та бывало, шо и в 6:00 приходили СМСки типа "ваши гроши полностью сняты с депозита ххх" :mrgreen:
На карту депо возвращается на сл. дн. после окончания, в кассе доступны в дн. окончания
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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