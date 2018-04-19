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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:21
Ratatui написав: acsir написав: mustbe написав:
Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?
Мне то ничего не мешает. Другие банки не могут мою пенсию осилить.
Пока не могут, надеюсь.
Что за хитрая пенсия?
Обычно силовики и паровозники крепко привязаны к Ощаду
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 кві, 2018 19:46
Ratatui написав: acsir написав: mustbe написав:
Что мешает перевести пенсию в более другую банку ?
Мне то ничего не мешает. Другие банки не могут мою пенсию осилить.
Пока не могут, надеюсь.
Что за хитрая пенсия?
По Закону через Ощадбанк , в инете есть подсказка какие именно службы,войска,ведомства
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 17 кві, 2018 20:14
А низзя под пенисю пенсионку оформить, а не кормить пышного абонкой за карту кыянына?
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demichh
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Додано: Вів 17 кві, 2018 20:19
demichh написав:
А низзя под пенисю пенсионку оформить, а не кормить пышного абонкой за карту кыянына?
Да социальная КаКашка (под пенсию) нашару должна быть -- она же и проездной у метро.
То Ощад очередной раз с катушек съехал и стал брать абонку по шаровой карте. Нибойсь теперь опять нуна заяву накатать в отделении
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 кві, 2018 06:21
Вчера имел честь посетить Сберкассу. Это катастрофа. Украинцы, почему нас государственный банк держит за лохов? Вы читаете условия депозита? Договор не дают, он оказывается находится на инет странице ссылка на которую отображается ка 404...
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optomius
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Додано: Чет 19 кві, 2018 06:30
clientage написав: demichh написав:
А низзя под пенисю пенсионку оформить, а не кормить пышного абонкой за карту кыянына?
Да социальная КаКашка (под пенсию) нашару должна быть -- она же и проездной у метро.
То Ощад очередной раз с катушек съехал и стал брать абонку по шаровой карте. Нибойсь теперь опять нуна заяву накатать в отделении
было дело viewtopic.php?p=4081610#p4081610
,порешали тогда.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 02:55
Поділітся будь ласка враженнями від обслуговування у VIP відділенні. Чи є значні плюси / мінуси. Дяку.
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pret
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 05:53
Извините, кто-нибудь может объяснить, как работают укрбанки? Открыл через Ощад 24/7 депозит валютный Дата відкриття 19 жовтня 2017
Указано там же, что Дата закриття 19 квітня 2018...
Сегодня уже 20 число! Деньги так на карточку и не поступили, депозит как был, так и висит (не был закрыт, продлен и т д)
Это нормально?
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Ferox
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:15
Ferox написав:
Извините, кто-нибудь может объяснить, как работают укрбанки? Открыл через Ощад 24/7 депозит валютный Дата відкриття 19 жовтня 2017
Указано там же, что Дата закриття 19 квітня 2018
...
Сегодня уже 20 число! Деньги так на карточку и не поступили, депозит как был, так и висит (не был закрыт, продлен и т д)
Это нормально?
Нормально. В 5:53 утра точно не будут.
До обеда зачислятся.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:19
lov2108 написав: Ferox написав:
Извините, кто-нибудь может объяснить, как работают укрбанки? Открыл через Ощад 24/7 депозит валютный Дата відкриття 19 жовтня 2017
Указано там же, что Дата закриття 19 квітня 2018
...
Сегодня уже 20 число! Деньги так на карточку и не поступили, депозит как был, так и висит (не был закрыт, продлен и т д)
Это нормально?
Нормально. В 5:53 утра точно не будут.
До обеда зачислятся.
Та бывало, шо и в 6:00 приходили СМСки типа "ваши гроши полностью сняты с депозита ххх"
На карту депо возвращается на сл. дн. после окончания, в кассе доступны в дн. окончания
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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