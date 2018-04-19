Спасибо всем за ответы, успокоили меня
P. S. Деньги только что пришли на карту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:03
Спасибо всем за ответы, успокоили меня
P. S. Деньги только что пришли на карту
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