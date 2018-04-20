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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:03

Спасибо всем за ответы, успокоили меня :D
P. S. Деньги только что пришли на карту
Ferox
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:30

Re: Ощадбанк

pret написав:Поділітся будь ласка враженнями від обслуговування у VIP відділенні. Чи є значні плюси / мінуси. Дяку.

Девочки заказывают оперативно любую валюту и любую сумму. По тарифам и техническим вопросом такие же чайники. Удобно что, что подводят в кассу, не стоишь в очереди.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:48

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:Зачем Ощад???

Не долго было прекрасно..

С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.

За входящий безнал ладно, в конце концов не для этого карта, но зачем СЕП исходящий делать платным, тем более когда платный ощад24 и одновременно когда НБУ и Банки подталкивают население к cashless economy...

Очень жаль, надеюсь передумают.


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Ничо они не передумают
И на ГИОЦе теперь оплата картой ощада с комисс
И пимпочку "погасить кредит" окончательно випиляли в ИБ, хотя она так и не заработала :evil:
Обчем с такими тариХфами хай идут лесом по МоейСтране, мона с песней и барабаном на шее :)

Молодцы Ощад, уважаю, снова убрали комиссия с того же 14 мая, прислушались, я им в fb тоже писал.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:16

а если с 15 мая опять введут комиссию за СЕП, вы снова будете отправлять Ощад в дальнее пешее путешествие? :)
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:46

  Andey написав:а если с 15 мая опять введут комиссию за СЕП, вы снова будете отправлять Ощад в дальнее пешее путешествие? :)

зауважает еще больше))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:05

  vadymbanker написав:
pret написав:Поділітся будь ласка враженнями від обслуговування у VIP відділенні. Чи є значні плюси / мінуси. Дяку.

Девочки заказывают оперативно любую валюту и любую сумму. По тарифам и техническим вопросом такие же чайники. Удобно что, что подводят в кассу, не стоишь в очереди.

А где в киеве эти вип отделения находятся ?
demichh
 
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