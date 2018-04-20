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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:03
Спасибо всем за ответы, успокоили меня
P. S. Деньги только что пришли на карту
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Ferox
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:30
pret написав:Поділітся будь ласка враженнями від обслуговування у VIP відділенні. Чи є значні плюси / мінуси. Дяку.
Девочки заказывают оперативно любую валюту и любую сумму. По тарифам и техническим вопросом такие же чайники. Удобно что, что подводят в кассу, не стоишь в очереди.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:48
clientage написав: vadymbanker написав:
Зачем Ощад???
Не долго было прекрасно..
С 14 мая, снова комиссия за СЕП перевод через ощад24, 0.5%min₴3,max₴500;
За вход по безналу на мiй рахунок теперь 1%, вместо 0.5%.
За входящий безнал ладно, в конце концов не для этого карта, но зачем СЕП исходящий делать платным, тем более когда платный ощад24 и одновременно когда НБУ и Банки подталкивают население к cashless economy...
Очень жаль, надеюсь передумают.
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Ничо они не передумают
И на ГИОЦе теперь оплата картой ощада с комисс
И пимпочку "погасить кредит" окончательно випиляли в ИБ, хотя она так и не заработала
Обчем с такими тариХфами хай идут лесом по МоейСтране, мона с песней и барабаном на шее
Молодцы Ощад, уважаю, снова убрали комиссия с того же 14 мая, прислушались, я им в fb тоже писал.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:16
а если с 15 мая опять введут комиссию за СЕП, вы снова будете отправлять Ощад в дальнее пешее путешествие?
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Andey
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:46
Andey написав:
а если с 15 мая опять введут комиссию за СЕП, вы снова будете отправлять Ощад в дальнее пешее путешествие?
зауважает еще больше))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:05
vadymbanker написав:
pret написав:Поділітся будь ласка враженнями від обслуговування у VIP відділенні. Чи є значні плюси / мінуси. Дяку.
Девочки заказывают оперативно любую валюту и любую сумму. По тарифам и техническим вопросом такие же чайники. Удобно что, что подводят в кассу, не стоишь в очереди.
А где в киеве эти вип отделения находятся ?
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demichh
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