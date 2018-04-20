В кінці березня дзвінком на гарячку відключав СМС-інформування по депозитній картці, але СМС-ка про зарахування % знову прийшла. Знову додзвонився з відмовою, вже отримав СМС-ку, що послуга відключена, а чи буде насправді відключена?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 кві, 2018 10:48
acsir Значить не я один любуюся такою красою:
В кінці березня дзвінком на гарячку відключав СМС-інформування по депозитній картці, але СМС-ка про зарахування % знову прийшла. Знову додзвонився з відмовою, вже отримав СМС-ку, що послуга відключена, а чи буде насправді відключена?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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