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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 10:48

acsir Значить не я один любуюся такою красою:
Зображення
В кінці березня дзвінком на гарячку відключав СМС-інформування по депозитній картці, але СМС-ка про зарахування % знову прийшла. Знову додзвонився з відмовою, вже отримав СМС-ку, що послуга відключена, а чи буде насправді відключена?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  #<1 ... 1316131713181319
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