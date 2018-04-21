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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 10:48

acsir Значить не я один любуюся такою красою:
Зображення
В кінці березня дзвінком на гарячку відключав СМС-інформування по депозитній картці, але СМС-ка про зарахування % знову прийшла. Знову додзвонився з відмовою, вже отримав СМС-ку, що послуга відключена, а чи буде насправді відключена?

Запрацювало ІБ!
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 15:22

  Ой+ написав: дзвінком на гарячку відключав СМС-інформування по депозитній картці, але СМС-ка про зарахування % знову прийшла

Цілком можливо, що інформування про депозитні відсотки не входять до платної послуги смс-інформування.
Раніше точно не входили, а що зараз куди і як навіть досвідчені менеджери не беруться стверджувати.
Все у банці живе своїм окремим життям - татирифи своїм, менеджери своїм, а система чхати хотіла і на тих і на других.
acsir
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:02

Re: Ощадбанк

  acsir написав:Цілком можливо, що інформування про депозитні відсотки не входять до платної послуги смс-інформування.


Пока не откроете МК ничего не входит.
Как только открыли МК и залезли в ИБ , то при наличии букета карт сдирает 7 грн
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:58

Re: Ощадбанк

###Как только открыли МК и залезли в ИБ ###
Маєте на увазі МК чи МК? Тобто "Моя Картка" чи "Мій кредит"?
alibob
 
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