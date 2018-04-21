В кінці березня дзвінком на гарячку відключав СМС-інформування по депозитній картці, але СМС-ка про зарахування % знову прийшла. Знову додзвонився з відмовою, вже отримав СМС-ку, що послуга відключена, а чи буде насправді відключена?
Запрацювало ІБ!
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Додано: Суб 21 кві, 2018 10:48
acsir Значить не я один любуюся такою красою:
В кінці березня дзвінком на гарячку відключав СМС-інформування по депозитній картці, але СМС-ка про зарахування % знову прийшла. Знову додзвонився з відмовою, вже отримав СМС-ку, що послуга відключена, а чи буде насправді відключена?
Запрацювало ІБ!
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 21 кві, 2018 15:22
Цілком можливо, що інформування про депозитні відсотки не входять до платної послуги смс-інформування.
Раніше точно не входили, а що зараз куди і як навіть досвідчені менеджери не беруться стверджувати.
Все у банці живе своїм окремим життям - татирифи своїм, менеджери своїм, а система чхати хотіла і на тих і на других.
Додано: Суб 21 кві, 2018 20:02
Re: Ощадбанк
Пока не откроете МК ничего не входит.
Как только открыли МК и залезли в ИБ , то при наличии букета карт сдирает 7 грн
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 22 кві, 2018 13:58
Re: Ощадбанк
###Как только открыли МК и залезли в ИБ ###
Маєте на увазі МК чи МК? Тобто "Моя Картка" чи "Мій кредит"?
Додано: Нед 22 кві, 2018 17:12
моя картка.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 22 кві, 2018 17:45
Re: Ощадбанк
####Как только открыли МК и залезли в ИБ , то при наличии букета карт сдирает 7 грн####
Якщо МК - це таки Моя Картка, то не підтверджую. При реєстрації аккаунту за Моєю Карткою веб-банкінг і смс-інформування Безкоштовно, інші картки підтягуються автоматично. Тільки повідключайте попередньо смс-інформування на інших картках (перед створенням аккаунту по МК - Моїй Картці).
Додано: Нед 22 кві, 2018 17:55
Re: Ощадбанк
опыт показал,что этого мало.Надо звонить еще после реги акка и убедительно просить отключить смс инфо на не МК карты.Писано-переписано тут про пышно-грабування.И не забываем про неактивность.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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