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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1317131813191320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 443
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
118
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:59

Берегите стариков! от качества услуг в этом банке

Доброго дня спільнота.
Мова в цій статті піде не про якість обслуговування цього банку. Про це написано багато, а про не компетентність та не бажання організувати роботу яку "любиш".
Отже субота 21.04.18, Київ, вул. Лупківського, 25. Відділення 087. Зібрався великий натовп стареньких людей та чекають виходу з обіду консультанта по оплаті через термінали. Інші співробітники сидячі за склом платежі категорично НЕ принемают і НЕ допомагають тому що, це не входить до їхніх функціональних обов'язків. Але так як обід у них в суботу не передбачений, продовжують сидіти втупившись у монітор створюючи вигляд роботи. Молодь в тому числі і я, не чекаємо закінчення перерви вищезгаданого консульнтанта і набиваємо платіжки самі. В 14.18 ДВА терміналу одночасно дають збій. Сусідці пощастило вона не поповнила термінал грошима. А, я поповнив і отримав першу квітанцію, а на залишок вирішив поповнити телефон тому як термінал здачі не дає. У момент введення номера телефону на клавіатурі і стався цей збій. Коротше ні квітанції ні поповнення рахунку. Питаю у начальника, що треба зробити? Каже пишіть заяву і надайте копію паспорта. Оскільки я, не нашу з собою кожен день паспорт, а посвідчення водія для банку НЕ документ що засвідчує особу. Доводиться йти в банк 23.04.18. У банку таже начальниця Гародня В. М. мені пояснює, що так як у вас немає банківської карти ощадбанку, немає її і у ваших родичів банк згідно з інструкцією не може вам повернути цю суму. На питання, поставити резолюцію відмови на анкеті-заяві ІПТ і послатися на інструкцію, отримав грубу відмову і передану мені назад заяву. З 21-го числа на заяві не було відміток про її прийняття. У самій заяві є прописана альтернатива повернення грошей, готівкою. Розрахунок був на те, що я, не з'явлюся в банк. На питання як вийти зі сформованої ситуації мені було вручено в руки рекламний буклет з номером гарячої лінії банку. Телефонуйте!
У мене в голові відразу прокрутилася думка скільки людей так і не затребували свої гроші з банку через внутрішню інструкцію з якою ми як споживачі не ознайомлені коли поповнюємо термінал грошима. Але поштовхом написання стало не жалість до себе або обдурених, а до людей похилого віку які за звичкою ходять туди платити комуналку. Адже добре ми молоді, а їх серце і нерви можуть не витримати цей стрес.
Тепер, що стосується моїх грошей. Не сподіваюся ні на вибачення ні на вирішення питання. Тому, добровільно їх жертвую Ощадбанку на трейнінг підвищення кваліфікації для своїх співробітників. Залишаю за собою моральне право розміщення даного поста на фінансових ресурсах країни. З повагою, Дмитро.
2201dvk1975
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:13

Re: Ощадбанк

  2201dvk1975 написав:Тепер, що стосується моїх грошей.

Вот шо может делать такой молодой-гарячий около пышного ТСО?
ну тока разве шо закинуть пару сковородок на пополняху своей МК :) и дальше, одойдя в сторонку он толпы замученных пенсов, сев на смарагдовый диванчик быренько нащёлкать со смарта всю коммуналку, нашару :idea:
Советую вам вернуться в ото 087 отделение -- новейшее, светлое и большое и за 15 мин. открыть МК, нашару. Активировать ИБ и закинуть оте патеряные гроши на МК, затем мона из ИБ СЭПом закинуть их на любую карту Неньки, нашару. ну или таки оплатить ту коммуналку, уже сидя на смарагдовом диванчике.

А за пенсов не переживайте, им очень нравится толкаться в тех очередях, кляня текущую власть :mrgreen:
Я на днях очередную старушку, которой тож квиташки не выдали, таки сагитировал обратиться к любимому внуку, дать ему червонец на мороженое, и таки заставить оплачивать коммуналку бабули через инет :wink:

ПС. Кстати, ота железяка называется ТСО... от слова Самообслуживание. Вот причем здеся девочки? Тут свои руки нужны :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:38

  2201dvk1975 написав:Молодь в тому числі і я...
набиваємо платіжки самі

Противоречие.
Либо "молодь" либо "набиваємо платіжки самі"

Ну, или такая у нас уж совсем тупая молодь пошла, что не знает иных методов оплаты коммуны
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:33

Вопрос к знатокам.
Кто отправлял СЭП из "Ощадбанка" - с какой карты можно платить? Обязательно с МК или можно и с депозитной карты? В обоих случаях будет без комиссии, да?
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:43

  Искатель написав:Вопрос к знатокам.
Кто отправлял СЭП из "Ощадбанка" - с какой карты можно платить? Обязательно с МК или можно и с депозитной карты? В обоих случаях будет без комиссии, да?
Спасибо!

З депозитної відправляв без проблем
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:00

Re: Ощадбанк

  Искатель написав:с какой карты можно платить?

С любой, пока без комисс :P
СЭП уходит один раз в день после 15:00,
в принципе, анлим -- мона через 0800 снять ограничение на сумму перевода
... делайте хоть что-нибудь!
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